Dinamo, în comă profundă!

După vânzarea pachetului majoritar de acţiuni deţinut de Negoiţă către spaniolii reprezentaţi de Pablo Cortacero, Dinamo a adus nu mai puţin de 14 fotbalişti, unii dintre ei cu CV-uri excelente, cu meciuri jucate pentru cluburi imense precum Barcelona, Manchester City, Real Madrid sau Everton. De asemenea, nici banca tehnică nu a fost neglijată, fostul selecţioner Cosmin Contra fiind convins de noii acţionari să preia frâiele echipei.

Cu toate acestea, rezultatele obţinute în noua formulă au fost dezastruoase şi mult inferioare celor de anul trecut. O simplă comparaţie între primele 8 etape de anul trecut şi cele din acest sezon ne arată că dinamoviştii aveau cu 4 puncte mai mult în urmă cu 12 luni. Astfel, „câinii“ adunaseră 9 puncte în primele 8 runde (3 victorii, 5 înfrângeri, în timp ce acum au o zestre de doar 5 puncte (1 victorie, 2 remize, 5 eşecuri).

Ultima dezamăgire pentru suporterii alb- roşilor a venit în acest weekend. După o evoluţie foarte slabă, bucureştenii au pierdut, în deplasare, la Sepsi, scor 2-0, şi au ajuns la patru înfrângeri la rând. Obiectivul declarat de calificare în play-off devine astfel tot mai greu de atins, în condiţiile în care „câinii“ au ajuns pe locul 14 în clasament şi au doar un punct mai mult faţă de echipele de pe ultimele două locuri.

Contra: „Am fost o ruşine de echipă“

La finalul eşecului cu Sepsi, antrenorul dinamovist şi-a cerut scuze suporterilor şi a a menţionat că este la dispoziţia conducerii clubului. „Vreau să le cer scuze tuturor suporterilor dinamovişti pentru imaginea pe care am dat-o. Mi-e ruşine că port sigla asta. E inexplicabil, mai ales că am venit după o săptămână în care am analizat foarte bine echipa asta. N-am cum să găseasc ceva pozitiv în seara asta, am fost o ruşine de echipă. Nu-mi găsesc cuvintele, îmi cer scuze pentru imaginea arătată. Acum, din păcate, avem patru înfrângeri la rând, lucrurile sunt neliniştite. Pentru mine, vor fi zile grele, sunt la dispoziţia conducerii pentru ce vor să facă”, a spus antrenorul.

Tehnicianul a trimis săgeţi către jucătorii care au evoluat sâmbătă şi a vorbit despre intenţiile sale în privinţa abordării meciurilor viitoare: „Nu am avut personalitate. Să nu faci o preluare cu om lângă tine, să pierzi atâtea mingi în terenul tău, să nu câştigi un duel e inexplicabil, şi pentru mine este un mare semnal de alarmă. Prefer să joc cu tinerii decât să bag jucători cu experienţă şi să nu aibă personalitate să joace fotbal. Din păcate, salariile nu joacă, poate dacă ar juca salariile am fi în primele trei echipe din România“, a mai spus Contra.

Cele mai importante echipe din CV-urile noilor achiziţii ale lui Dinamo.



Rene Hinojo, portar - Girona (22*), Almeria (94)

Mejias Osorio, portar - Real Madrid (1), Rayo Vallecano (2), Middlesbrough (19)

Isma Lopez, fundaş stânga - Athletic Bilbao (16), Omonia Nicosia (16), Tenerife (25), CD Lugo (41), Sporting Gijon (137)

Abdoulaye Ba, fundaş central - Deportivo (3), Guimaraes (18), Fenerbahce (18), 1860 Munich (18), Porto (23), Academica Coimbra (26), 2 Vallecano (66)

Alexander Gomez, fundaş dreapta - Elche (24), FC Aarau (30), FC Thun (33), Young Boys Berna (48), Huesca (84)

Borja Valle, mijlocaş central - Celta Vigo B (13), Elche (17), Real Oviedo (56), Deportivo (87)

Janusz Gol, mijlocaş defensiv - Legia Varşovia (87), Amkar Perm (139)

Juan Camara, mijlocaş stânga - Barcelona (2), Girona (4), Barcelona B (61 ), Villarreal B (69)

Aleix Garcia, mijlocaş central - Villarreal (1) Manchester City (9), Villarreal B (10), Manchester City U23 (16), Mouscron (25 ), Girona (55)

Magaye Gueye, atacant - Stade Brest (8), Ankaraspor (27), Strasbourg (29), Everton U23 (34), Millwall (36), Everton (39), Adanaspor (90).

Lor li se adaugă Andrei Radu (mijlocaş central), Paul Anton (mijlocaş central), Vlad Achim (mijlocaş central) şi Adam Nemec (atacant).

*Numărul de meciuri jucate la grupările respective