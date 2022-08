Dennis Man şi Mihailă au marcat pentru Parma la debutul în Serie B

Man şi Mihăilă au fost titulari la Parma în meciul disputat vineri, în prima etapă din Serie B, împotriva echipei Bari.

Dennis Man a deschis scorul în minutul 3, după o pasă în adâncime a lui Vazquez. Bari a egalat în minutul 11, prin Antenucci, şi a preluat conducerea în minutul 35, la golul marcat de Folorunsho. În primul minut de prelungire al primei reprize, Valentin Mihăilă a egalat pentru Parma şi meciul s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Obiectivul Parmei în acest sezon este revenirea în Serie A.

”Am început bine, dar a fost păcat că s-a terminat la egalitate. Am vrut să câştigăm, dar suntem fericiţi şi aşa. Vreau să fac mai mult, dar mai presus de toate vreau să ajut echipa. Vom vedea ce va fi. Vrem să fie totul bine. Ne vorbeşte (n.r. antrenorul Pecchia), are încredere în noi. Ne bucurăm să-l avem alături de noi”, a transmis Dennis Man, la microfonul Sky.





Dennis Man a dedicat golul marcat familiei sale: ”Mulţumesc pentru complimente. Am început bine, am marcat şi a fost păcat că am primit apoi repede gol. Da, atitudinea (n.r contează). Antrenorul are încredere în noi, am vrut să fie bine. Sunt fericit pentru gol, este pentru familia mea care este mereu alături de mine. Anul acesta s-a schimbat poziţia, acum joc în rolul meu şi mă simt mai bine. Trebuie să ajut echipa şi în apărare. Am stat trei luni accidentat, acum sunt bine şi vreau să ajut”, a mai precizat Dennis Man, potrivit ParmaLive.