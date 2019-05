De necrezut: Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a încercat să umilească o fostă mare gimnastă

Bogdan Matei (38 de ani) a mers, sâmbătă, la Arad, unde a asistat la Campionatele Naţionale de gimnastică pentru juniori.

Ce-i drept, vizita sa a durat foarte puţin, cât să vadă finalul evenimentului, să facă nişte poze şi să aibă un rol la festivitatea de premiere.

Pe contul de Facebook al Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) însă, participarea lui Bogdan Matei a fost prezentată cu totul altfel: „Ministrul a asistat azi la finala pe aparate a Campionatului Naţional de Gimnastică rezervat junioarelor III (…). Bogdan Matei a oficiat şi una din festivităţile de premiere, unde a înmânat medalii şi flori sportivei care s-a clasat pe primul loc. Senatorul Mihai Fifor şi directorul general al MTS, Daniel Jianu, au acordat şi ei medalii celorlalte ocupante ale podiumului“.

Văzând situaţia, fosta campioană mondială, Corina Ungureanu, actualmente antrenoare la CS Petrolul Ploieşti, s-a revoltat şi a comentat chiar la postarea celor de la MTS: „Rectificaţi postarea domnule ministru! Aţi ajuns în sală la ultimele 3 finaliste de la sol şi aţi oficiat premierea! Foarte frumos şi vă mai aşteptăm şi după campanie la competiţiile viitoare! P.S. Aţi pierdut 3 finale şi jumătate din 4 câte au fost azi“.

Imediat, administratorii contului de Facebook au reacţionat, punând-o la punct pe Corina Ungureanu: „Domnişoara Corina Ungureanu, la care campanie vă referiţi, la cea a dvs? Dl Ministru s-a aflat doar pt câteva ore azi la Arad şi vă mulţumim pt grija faţă de programul domniei sale. Dar poate a dorit să fie prezent şi la alte competiţii? Ca la atletism de exemplu? Sau să viziteze şi cluburile sportive? Sau să treacă şi pe la stadion, şi pe la bazin? Gimnastica nu era unicul obiectiv din acea zi“.

Dialog şocant pe aeroport

Potrivit prosport.ro, această replică a fost ştearsă, ulterior, însă, după cum a povestit Corina Ungureanu (foto, sus) pe Facebook, ea s-a întâlnit cu Bogdan Matei şi cu oamenii săi, la plecarea de la Arad. A urmat un dialog halucinant pe care fosta gimnastă l-a redat în întregime:

Ce îmi amintesc:

Ministru: D-ra Ungureanu, vedeţi că sunteţi ruptă de realitatea sportului?

Eu: Da, domnule ministru, o să mă trezesc când o să-mi cadă sala în cap şi tencuiala din tavan în cap la copii în antrenamente.

Ministru: V-am dat bani la federaţie!!!

Eu: Dvs nu stiţi nici după atâta timp că federaţia nu are cum să finanţeze cluburile??? NU PERMITE LEGEA!

Ministru: Scot postarea dacă o scoateţi şi dvs, d-ra Ungureanu.

Eu: Nu scot nimic că eu sunt un civil şi încă am voie să vorbesc adevăr, dvs sunteţi demnitar şi aţi coborât foarte mult când mi-aţi răspuns la "mişto" de pe pagina oficială la MTS.

Ministru: Aţi venit vreodată la mine să-mi cereţi ceva?

Eu: Nu este treaba mea să vin la dvs la MTS să cer! E treaba dvs să vă îngrijiţi de noi, angajaţii dvs că doar de asta sunteţi puşi acolo!!!

Şi în încheiere mi-a dat o "palmă" verbală de m-a liniştit domnul Matei şi m-a pus la locul meu -)) "D-ră, vă respect ca sportiv dar ca om, NU!".

Trebuia să-mi spună de la început asta şi nu mai pierdeam 10 min din timpul dumnealui şi nici al meu!

P.S. Singurul martor la discuţie, gimnasta mea care mă însoţea la vederea părinţilor ei în aeroport: "Mami, domnul ăla înalt cu ochelari i-a spus domnişoarei că nu o respectă ca om!"»

Bogdan Matei, speriat de amploarea scandalului

După ce Ungureanu a povestit pe Facebook despre cum a fost tratată de Bogdan Matei, postarea ei a devenit virală, lumea fiind şocată mai ales de această replică a ministrului despre o fostă mare sportivă: „D-ră, vă respect ca sportiv dar ca om, NU!“.

Speriat, probabil, de amploarea luată de acest scandal, Bogdan Matei a revenit cu o postare pe Facebook în care a încercat să-şi repare gafa:

Observ cu amărăciune că ia o foarte mare amploare un dialog pe care l-am purtat sâmbătă seară la Otopeni cu fosta gimnastă Corina Ungureanu.

Ca atare, mă simt nevoit să fac câteva precizări:

1. Dacă domnişoara Ungureanu doreşte să avem un dialog calm şi să ne spună ce nevoi are şi cum am putea să o sprijinim mai mult, are uşa oricând deschisă la noi, iar eu personal o aştept cu drag pentru a o asculta. Inclusiv pentru a-mi cere scuze pentru dialogul de la aeroport, ca bărbat poate nu am folosit cea mai elegantă remarcă.

2. În privinţa reproşului că nu am asistat la toată finala de sâmbătă, da, aşa este, pentru că nu am avut cum. În cele câteva ore petrecute la Arad am fost şi la campionatele de atletism, i-am vizitat şi pe micii boxeri, am fost şi la stadionul Lipova, şi la bazinul Delfinul, m-am întâlnit şi cu conducerea DJTS. În scurtul timp avut la dispoziţie, am încercat să mă împart în cât mai multe locuri pentru a avea dialog cu cât mai multă lume.

3. Gimnastica este un sport pe care îl sprijinim cât putem. Chiar am mărit în acest an bugetul gimnasticii româneşti, creşterea fiind substanţială. Finanţăm inclusiv clubul unde domnişoara Ungureanu îşi desfăşoară activitatea, şi ea ştie foarte bine acest lucru.

4. Chiar luni voi solicita directorului de la clubul unde antrenează domnişoara Ungureanu, să ne prezinte situaţia reală şi să găsim soluţii pentru a remedia problemele semnalate de ea.

În cele 6 luni de mandat am vizitat zeci de baze sportive şi am dialogat cu sute de sportivi, antrenori şi oameni din sport, încercând în permanenţă să rezolv cât mai multe dintre problemele semnalate şi să fiu cât mai aproape de nevoile sportivilor, situaţie în care, repet, mă mâhnesc asemenea dispute create artificial şi care nu pun într-o lumină corectă activitatea noastră de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

4 medalii de aur a cucerit Corina Ungureanu de-a lungul carierei sale: două de aur la Campionatele Mondiale (1997 şi 1999) şi încă două la Campionatele Europene (1998).

