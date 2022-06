David Popovici va face valuri la Europenele de la Otopeni: Cât costă să-l vezi din tribune

Biletele pentru eveniment pot fi achiziţionate online, de pe site-ul myticket.ro.

Fiecare zi de concurs are două sesiuni: de dimineaţă, de la ora 10.00, şi de seara, de la ora 17.00. În prima parte a zilei, biletele costă 15 lei pentru copii sub 14 ani şi 30 de lei pentru adulţi şi copii de peste 14 ani. Accesul pentru cursele de după ora 17.00 se face contra sumei de 30 de lei (copii sub 14 ani) şi 60 de lei (adulţi şi copii de peste 14 ani).

Conform programului, seriile de calificare au loc în timpul sesiunii de la ora 10.00, în timp ce semifinalele şi finalele se vor desfăşura după ora 17.00. Deocamdată, sunt bilete disponibile pentru fiecare zi de concurs, mai puţin ultima, 10 iulie, când sesiunea de la ora 17.00 e deja sold-out.









Program încărcat pentru Popovici, în această vară





*Campionatele Europenele de juniori de la Otopeni (5-10 iulie)





*Campionatele Europene de seniori la Roma (11-17 august)





*Campionatele Mondialele de juniori de la Lima (30 august-4 septembrie)