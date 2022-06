David Popovici, secretele unui geniu sportiv: Cum a ajuns o vedetă mondială, la doar 17 ani

România s-a îndrăgostit, brusc, de înot, odată cu cele două medalii de aur cucerite de David Popovici, la 100 şi 200 de metri liber, la Mondialele de nataţie de la Budapesta.

Impactul rezultatelor obţinute de sportivul legitimat la CS Dinamo se poate compara cu ce a făcut Simona Halep pentru tenisul românesc. Pentru că, până la ascensiunea acesteia în circuitul WTA, tenisul era un sport marginalizat la noi. Apoi, odată cu rezultatele tot mai bune obţinute de „Simo“, interesul pentru sportul-alb a explodat în România. Iar fanii s-au înghesuit să o vadă pe Halep din tribune, de câte ori aceasta a participat într-un turneu din ţară.

Acum, în cazul lui David Popovici, această şansă de a-l vedea în bazin, într-o competiţie internaţională găzduită de România, vine la foarte scurt timp după ce puştiul de 17 ani a făcut valuri la Mondialele de la Budapesta. În mod normal, un European de juniori ar fi trecut, mai degrabă, neobservat în România. Mai ales, din punct de vedere al mediatizării. Acum însă, cu siguranţă, evenimentul de la Otopeni, programat pentru 5-10 iulie, se va bucura de o acoperire mediatică fără precedent pentru o astfel de competiţie. Iar dacă David Popovici şi-a spulberat concurenţa la Mondialele de seniori, e de aşteptat ca, la Otopeni, el să dea drumul la „aspiratorul de medalii“, într-o întrecere deja prea mică pentru un sportiv de nivelul său.

Până să vedem încă o demonstraţie de forţă din partea „Regelui David“, acesta a acordat un interviu pentru Euronews România, în care a explicat câteva dintre secretele ascensiunii sale în lumea nataţiei.

Kobe Bryant (centru) s-a stins după ce elicopterul în care se afla s-a prăbuşit, la Los Angeles

S-a inspirat de la Kobe Bryant

În sportul de performanţă, partea mentală joacă un rol uriaş. Iar David Popovici a învăţat acest lucru de la regretatul baschetbalist american, Kobe Bryant, cel care a murit într-un accident aviatic, în ianuarie 2020.

„Despre încrederea în sine, mentalitate, putere mentală am auzit pe masură ce am crescut şi am observat ce înseamnă, privind în jur. Domnu’ Adi (n.r. – antrenorul Adrian Rădulescu) a ştiut cum să mă provoace şi mi-a plăcut filosofia aceasta, din care am învăţat că pot controla doar ceea ce e în puterea mea să controlez şi să învăţ din fiecare experienţă, bună sau mai puţin bună. De la Kobe Bryant am învăţat un lucru simplu: de la căpuţ pleacă totul“, şi-a început David discursul.

Aşa cum a explicat şi în alte interviuri, secretul succesului său e unul... nespectaculos: munca! Ceea ce reiese şi din programul zilnic al lui David: „Cum arată o zi din viaţa mea? Aici, răspunsul nu e prea lung, nu sunt chestii despre care să vorbesc mult: sală, antrenament, refacere, şcoală, prânz, antrenament, somn. Gata, aşa sunt 6 zile din 7. Duminică, mă trezesc cât de târziu pot (maxim 9.00), lenevesc un pic şi ies cu bicicleta sau cu prietenii“.

Celebrul slogan care încurajat şi mai mult sedentarismul, în primii doi ani de pandemie

Îndemnul lui David: „Copilul să facă mişcare!“

Întrebat ce ar schimba în România, Popovici a explicat că ar promova sportul. De fapt, mişcarea pentru sănătate mentală şi fizică, nu neapărat pentru medalii şi trofee. Adică, un aspect neglijat din ce în ce mai mult în România unde, mai ales în ultimii doi ani, pe fondul pandemiei, s-a promovat chiar oprirea activităţii fizice cu un îndemn şocant: „Stăm acasă, salvăm vieţi“. De altfel, chiar înotul a fost lovit din plin, Guvernul ţinând piscinele interioare închise, până în iunie 2021!

„Cum aş face eu? M-aş întâlni cu copiii, le-aş povesti, în primul rând, cât e de distractiv să faci mişcare şi cât de fericit devii, atunci cand ţopăi, înoţi, alergi, te joci cu mingea, le-aş explica de ce e important să fii sănătos şi i-aş sfătui să facă asta pentru ei, pentru că îşi doresc şi nu pentru părinţii care, uneori, îi cam presează. Îmi amintesc de prima mea competiţie. Eram mici şi tare bucuroşi. Culoarul era lung şi bazinul era mare, afară era foarte cald, dar atmosfera era super“.

A devenit magician, dar în bazin!

David Popovici a răspuns şi la o întrebare despre cum ar fi arătat viaţa sa, dacă n-ar fi devenit un înotător de talie mondială. „Nu ştiu ce aş fi ales, ca orice copil, am avut faze în care voiam să fiu… ceva: călugăr shaolin pe la 7-8 ani, magician (am făcut şi meditaţii pentru a deveni magician), pe urmă am mers la teatru în trupa Brainstorming, unde am cunoscut nişte oameni foarte tari, dar nu ştiu dacă aş fi devenit actor. Nu ştiu ce aş fi ales eu, dar cred că m-ar fi ales altceva pe mine, dacă nu mă alegea apa“, a spus Popovici.

La Mondiale, faţă de ceilalţi concurenţi, cred că David a avut mai multă încredere în pregătirea lui. La Budapesta, mulţi străini mi-au spus că nu ştiau cât de frumos e imnul României şi s-au bucurat să-l descopere, datorită medaliilor cucerite de David. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, de la vârsta de 9 ani

Program încărcat pentru Popovici, în această vară

*Campionatele Europenele de juniori de la Otopeni (5-10 iulie)

*Campionatele Europene de seniori la Roma (11-17 august)

*Campionatele Mondialele de juniori de la Lima (30 august-4 septembrie)