David Popovici, în mare vervă, la revenirea în ţară: Ce vrea să mănânce şi mesajul său pentru rivali

David Popovici a încheiat prima sa participare la Jocurile Olimpice, obţinând un loc patru, în proba de 200 de metri liber, şi un loc 7, în finala probei de 100 de metri liber. Rezultatele sale sunt cu adevărat remarcabile, mai ales dacă ne uităm la diferenţa de vârstă care a existat între David şi restul „rechinilor“ cu care a concurat, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Popovici a impresionat, la Tokyo, atât prin prestaţiile sale, cât şi prin discursul său inteligent, în condiţiile în care vorbim despre un copil de 16 ani. Şi, astăzi, la revenirea în ţară, David a dat, din nou, dovadă de o maturitate ieşită din comun, atunci când şi-a analizat parcursul, la JO 2020.

Ce a spus David Popovici?

*Le mulţumesc tututor celor care au venit la aeroport. Mă aşteptam la o primire, dar nici chiar la primirea aceasta. A fost foarte frumos, mai ales că au venit şi băieţii de la Subcarpaţi, sunt fanul lor.

*Nu prea am apucat să văd Tokyo. În „bula“ în care am stat noi a fost frumos. A fost obositor, însă mă bucur că am fost în vârf de formă şi că am acumulat experienţă. Până la Paris mai sunt destule concursuri. La Tokyo, eu mi-am îndeplinit obiectivele. Sper că i-am speriat pe ceilalţi, le-am arătat un trailer pentru ce va urma în următorii ani.

*Ce o să fac, în următoarele zile? Pe lângă faptul că să dorm şi o să vorbesc cu prietenii, vreau să mănânc nişte sushi! Poate că sună ciudat, dar am mâncat sushi mai bun în România decât în satul olimpic.

*M-a motivat faptul că oamenii din România se trezeau noaptea să mă vadă, asta m-a împins foarte mult. M-am detaşat puţin de social media, au venit mii de mesaje acolo. Poate că voi începe să răspund în următoarele zile.