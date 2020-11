Dănuţ Lupu, intubat: Mesajul emoţionant al unui jurnalist care îl cunoaşte foarte bine

Când s-a spus că nimeni n-are imunitate în faţa noului coronavirus, această afirmaţie a reflectat o realitate care e dovedită, din martie până acum, de numărul uriaş de cazuri, apărute inclusiv în lumea sportului.

Amănuntul care face însă o diferenţă importantă e acela că, în marea lor majoritate, sportivii şi, în general, oamenii care sunt activi, preocupaţi de sănătatea lor, sunt feriţi de forme grave ale bolii. Din păcate, aici e un capitol la care inclusiv mulţi foşti sportivi rămân corigenţi, după ce renunţă la activitatea competiţională.

Un exemplu concret în acest sens e cel al lui Dănuţ Lupu (53 de ani). Fost fotbalist de rasă, cu 14 selecţii adunate în echipa naţională, în perioada în care concurenţa era acerbă, cu jucători precum Hagi şi Panduru pe postul său, Lupu a decăzut total, după ce şi-a agăţat ghetele în cui. S-a îngrăşat teribil şi a continuat să fumeze din ce în ce mai mult, în condiţiile în care, oricum, era un fumător înrăit, încă de când era fotbalist!

Un prim decont pentru acest stil de viaţă a venit în 2016, când a fost la un pas de moarte, din cauza unui edem pulmonar. Abia după ce a scăpat din ghearele morţii, a fost convins că e timpul să renunţe la fumat. „Am avut un edem pulmonar, o infecţie foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, Am renunţat şi la ţigări şi mă bucur că nu le duc lipsa“, a povestit, ulterior, fostul mijlocaş, la Digi Sport.

Din păcate, marţi, a venit o veste tulburătoare: Lupu a fost internat la ATI, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Informaţia a fost furnizată de un foarte bun prieten de-al său din lumea presei, jurnalistul Dan Filoti.

„Dănuţ Lupu este din nou pe patul de spital, intubat, după ce s-a infectat cu COVID-19. Mă gândesc la el. O fac şi în scris, o fac şi cu voce tare şi ştiu cât de importante sunt pentru el gândurile celorlalţi. Ştiu de la începutul lui 2016, atunci când a fost internat la Matei Balş, cu complicaţii severe la plămâni. Opt la sută din capacitatea pulmonară, comă şi o luptă pe viaţă şi pe moarte. Câştigată! Cu zâmbetul acela inconfundabil şi cu metafora lui preferată <<am driblat şi de data asta>>. (...) Nu mi-a plăcut deloc azi, când am văzut pe ecranul telefonului <<Mihaela Lupu>>. Şi nici vocea ei îngrijorată: <<Dan nu e bine deloc! E la spital. Nu au avut locuri la Matei Balş. E la Colentina. Intubat…>>. (...) În ciuda faptului că s-a ferit cât a putut, Dănuţ Lupu s-a infectat cu COVID! Ştia că nu trebuie să îl ia, după problemele de acum patru ani, dar îl are şi luptă cu el. Scriu nu pentru că mi se pare ştire sau informaţie ce trebuie făcută publică, scriu pentru că, după ce am vorbit cu Mihaela, am înţeles de la ea că Dănuţ are, cum spuneam, nevoie de gânduri bune, de încurajările şi rugăciunile celor pe care ne-a încântat. Mai ales că acum e singur, doar cu doctorii cu care a rămas prieten, iar soţia este izolată. Luptă, Dănuţe! Driblează, te rugăm! Iar şi iar…“, sunt câteva fragmente din textul emoţionant, scris de Dan Filoti pentru „We Love Sport“.