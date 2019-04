Dan Petrescu, veste proastă pentru CFR: Antrenorul a anunţat că echipa sa va avea o mare problemă în play-off

În ciuda unui meci lipsit de spectaculozitate, Dan Petrescu s-a arătat mulţumit de faptul că echipa sa şi-a atins obiectivul şi a plecat cu un punct de la Craiova (0-0).





„Dacă îmi spuneai că fac un egal înainte de meci, n-aş fi fost supărat. Jucătorilor le-am spus că, dacă jucăm la 0-0, sigur pierdem. Cu puţin noroc, puteam câştiga, am avut ocaziile mai mari. S-a văzut că am fost mai fresh, noi am odihnit toată echipa, în afară de Bud. De aceea, sunt supărat că n-am câştigat“, a spus Petrescu.





Acesta a dezvăluit că, în etapele rămase din play-off, formaţia sa se va confrunta cu o problemă serioasă.





„De revenirea lui Ţucudean nu sunt aşa de optimist. Măcar două-trei meciuri să prindă în acest play-off. Doar să prindă nişte minute pe final. Nu poate reveni la antrenamente şi să intre direct în luptă“, a explicat tehnicianul CFR-ului. Ţucudean, golgheter al echipei cu 17 reuşite în acest campionat, are o situaţie confuză. Oficialii clujenilor au spus că atacantul s-a accidentat la picior la un antrenament, pe când bunicul său a explicat că Ţucudean a suferit o intervenţie chirurgicală din cauza unor probleme la inimă!





