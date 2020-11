Petrescu, supărat după eşecul cu Roma. Cum l-au surprins jucătorii adverşi după primirea eronată a penalty-ului

Tehnicianul a consideratşi s contestat acordarea loviturii de la 11 metri din care s-a înscris ultimul gol al partidei. "Să fim realişti, diferenţa de valoare s-a văzut. S-a văzut că au calitate, sunt mai buni, chiar dacă au odihnit mulţi jucători, dar ne-am bătut singuri. Primul gol l-am dat noi, autogol, şi pe al doilea l-a dat arbitrul. Dacă ăla este e penalti, atunci ce dracu să mai zici? M-am enervat rău la faza aia. Până şi jucătorii lor au venit la bancă, Jesus a spus că ăsta nu e penalti. Şi Mkhitaryan la fel mi-a zis. Dacă era 0-0 mai mult timp, cred că altfel s-ar fi desfăşurat. Ei ar fi riscat pe final şi cred că am fi avut mai multe oportunităţi. Şi 1-0 dacă mai rămânea mai mult timp, cred eu că puteam. Imediat am avut o reacţie când am luat golul şi am încercat să atacăm. Nu au avut multe ocazii, mai ales în prima repriză, să zici că scorul este ceea ce trebuie. E clar că diferenţa este mare, se vede. Problemele de lot sunt mari, nu ştim ce să facem. Voiam şi eu să fac astăzi cinci schimbări. Am făcut trei, maximum ce puteam, pentru că nu mai aveam jucători care să ne ajute cu ceva, erau doar copii pe bancă şi doi fundaşi. Aş fi vrut să mai am jucători. Asta e realitatea. Ca atitudine, nu am ce să le reproşez băieţilor. Îmi pare rău că ne-am dat gol singuri, asta îmi pare rău", a declarat Petrescu, la Digi Sport, citat de news.ro