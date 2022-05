Dan Petrescu, dezlănţuit după încă un titlu cucerit cu CFR Cluj: „În România e circ!“

Dan Petrescu (54 de ani) poate fi antipatic, uneori, din cauza comportamentului său în timpul meciurilor. Dar e un antipatic învingător!





Faptul că, de câte ori a fost la CFR Cluj, echipa a câştigat campionatul nu mai poate fi o simplă întâmplare. Pentru că s-a întâmplat, practic, la fiecare mandat al lui „Super Dan“. Acum, după acest ultim triumf în întrecerea internă, tehnicianul ardelenilor a acordat un amplu interviu pentru „Gazeta Sporturilor“ din care Adevărul oferă cele mai importante declaraţii.

Ce a spus Dan Petrescu?

*Despre sezonul actual - Anul ăsta am avut cele mai multe puncte făcute de CFR, dar jocul nu a fost cum îmi doream eu, mai ales pe faza defensivă. Însă şi victoriile au fost cele mai multe, 30 în total, adunat cu ce a făcut şi antrenorul dinainte în acele prime 6 meciuri. Au fost mulţi jucători, trebuia să-i scot din lot, să-i readuc.

*Despre temerile sale privind o posibilă pierdere a titlului - Eu sunt speriat tot timpul, că aşa sunt antrenorii. Dacă nu te sperii, nu te îngrijorezi, înseamnă că nu eşti un antrenor bun. Nu poţi să dormi liniştit. Vă spun eu că nici Klopp, nici Guardiola nu sunt liniştiţi, şi ei sunt speriaţi. Ei vor zice că nu e adevărat, dar aşa sunt toţi antrenorii. Fotbalul e imprevizibil, nu e matematică.

*Despre sistemul competiţional din Liga I, cu play-off şi play-out şi baraje europene - Să fie corectitudine. Craiova a muncit un an să fie pe locul 3 şi se duce în cupele europene locul 8? Hai să joace locul 1 cu locul 15, să vedem cine să meargă în Champions League! Să încercăm, să ne batem toţi la ultimul loc. Cum promovezi tu valoarea? Ăsta e circ! Numai în România e circ.

*Despre relaţia sa cu jucătorii - Dacă jucătorul mă înjură, dar intră în teren şi dă două goluri, mă fac că nu l-am auzit. Dar să fie bun, să facă ceva. Nu mi-au plăcut niciodată jucătorii care dau prea mult din gură. Eu muncesc de dimineaţă până seara, respect jucătorii, ei mă respectă pe mine. Cel mai bun exemplu e Ciprian Deac. El vorbeşte puţin, dar munceşte non-stop la 36 de ani. Şi cred că e cel mai bun jucător din istoria CFR, el şi Camora, prin ce au făcut la clubul ăsta.