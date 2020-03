Dan Petrescu declară război total: „Vrem la Mondial sau European, nu în finală la sub 21 de ani! Merg la judecată!“

Campioana României şi-a atins obiectivul luni seară, în meciul de pe teren propriu cu Astra, echipă care a fost şi pe primul loc în Liga 1 în primele 20 de etape.

Totuşi, Dan Petrescu a dat un războiul total la conferinţa de presă, întărâtat de penalty-ul acordat Astrei, în minutul 57. „E prima oară, după mult timp, când un adversar îşi creează două-trei ocazii cu noi, pe fondul că noi eram obosiţi. Mai ales în prima repriză nu ne-am regăsit. În repriza a doua, după ce am început bine, au primit un penalty... Eu n-o să primesc niciodată, în România, penalty aşa. În deplasare să primeşti un aşa penalty este jenant, în opinia mea“, a declarat „Bursucul“ la conferinţa de presă.

„Vrem la Mondial sau European, nu în finală la sub 21 de ani! Merg la judecată!“

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a pus apoi tunurile pe FRF şi LPF, având în vedere faptul că, din cauza regulii U21 în vigoare, a fost nevoit să îl lase pe bancă pe Alexandru Păun, 24 de ani, titular în meciul cu Sevilla, acesta tranşând soarta partidei cu Astra la 21 de minute după ce fusese introdus pe teren. Dan Pettrescu a făcut declaraţii dure.

„Introducerea lui Adi Păun a făcut diferenţa. El şi alţii nu joacă din cauza acestei reguli. E împotriva noastră şi împotriva fotbalului românesc. Eu nu pot folosi echipa din meciul cu Sevilla. De ce? În plus, punctele ne-au fost înjumătăţite. Când m-am uitat în ziar şi am văzut golaveraj 0-0 am zis «Doamne fereşte!» De ce dracu' am jucat ca proştii? De ce i-am mai antrenat pe ăştia şi ne-am bătut ca idioţii? Avem trei puncte în faţă şi niciun gol marcat. Nu se poate aşa regulament! Să-l ţină şi la anul să râdă lumea de noi! Când le-am zis celor din Anglia m-au întrebat «Cum? Vă iau punctele?» O să merg la judecată! Eu, Dan Petrescu. Nu se poate să-ţi ia puncte! E inuman! Şi după ce că îmi ia din puncte, nici nu mă lasă să bag cea mai bună echipă. Şi vrem să jucăm în cupele europene! Noi vrem să pregătim echipa sub 21 de ani, dar naţionala mare cine o pregăteşte? Păun stă pe bancă, când el trebuie să joace la naţională. Hai să pregătim echipa mare, nu cea sub 21 de ani. Nu am mai fost la un Mondial sau European de nu ştiu când. Conducătorii nu văd asta? Vrem la Mondial sau European, nu în finală la sub 21 de ani!“

Play-off, etapa I

Botoşani – FCSB 2-2



CS U Craiova – Gaz Metan 2-1



CFR – Astra 2-1



Clasament

1. CFR Cluj 29 de puncte



2. CS U Craiova 26p

3. Botoşani 24p

4. FCSB 23p

5. Gaz Metan 22p

6. Astra 21p



*Locul 1 din play-off se califică în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce locurile 2 şi 3 se califică în preliminariile Ligii Europa.



Play-out, etapa I



Sepsi – Poli Iaşi 1-1



Dinamo – Clinceni 0-1



Viitorul – Voluntari 0-0



Hermannstadt – Chindia 1-0



Clasament

1. Viitorul 21p

2. Sepsi 18p

3. Dinamo 17p

4. Hermannstadt 16p

5. Clinceni 14p

6. Chindia 13p

7. Poli Iaşi 12p

8. Voluntari 11p



*Locul 6 din play-out va juca un baraj de menţinere / promovare cu ocupanta locului 3 din „B“. Locurile 7 şi 8 din play-out retrogradează.