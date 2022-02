Dan Petrescu, cifre înfricoşătoare: De ce a răbufnit, deşi CFR e lider în campionat

În trecut, în precedentele două mandate ale lui Dan Petrescu, campioana era remarcată pentru jocul ei inestetic, dar solid din punct de vedere defensiv.





Acum, în actualul mandat, CFR nu joacă nici frumos şi nici nu se mai poate lăuda cu o apărare de netrecut. De fapt, în 2022, clujenii au luat gol în cinci din cele şase partide oficiale! Doar remiza albă cu UTA a oprit seria golurilor încasate. Ceea ce l-a scos din sărite pe Dan Petrescu, după victoria norocoasă de duminică, 2-1 cu Rapid.





„Pot să spun că am fost penibili acum, în repriza a doua. Pe-ni-bili! E a cincea oară când suntem egalaţi, nu mai e întâmplare. Dacă jucăm aşa, în play-off, vom face zero puncte în zece meciuri. Zero puncte!֧“, a tunat tehnicianul de 54 de ani.





Iar Petrescu ştie ce vorbeşte! În primul său mandat, la CFR, echipa a încasat doar 23 de goluri, în 37 de partide. Adică, o medie de 0,6 goluri luate pe meci. Atunci, clujenii au avut şi o serie impresionantă, de şase partide în care şi-au ţinut poarta închisă, între iulie şi august 2017. Serie care s-a repetat, ulterior, între octombrie - decembrie 2017.





În al doilea mandat al lui „Super Dan“ pe banca ardelenilor, echipa a traversat un moment greu, ca acum, între mai - iulie 2019. Atunci, CFR a avut şase meciuri succesive în care a luat gol. S-a redresat apoi, având şase partide fără gol încasat, între decembrie 2019 - februarie 2020.





În ciuda crizei de acum, Mihai Stoica, manager la FCSB, crede că CFR va depăşi, totuşi, momentul greu. „Exagerează Dan Petrescu, aşa cum face de obicei, pentru că are două meciuri grele de pregătit (n.r. - cu Sepsi şi Voluntari). Mai grele decât cele de la Mediaş şi, acasă, cu Rapid. Cu talentul lui, o să le câştige. E bun antrenor şi o să rezolve cazurile, fără probleme. Îşi ameninţă jucătorii, iar ei îşi vor da viaţa şi vor câştiga“, a spus Stoica, la Telekom Sport.