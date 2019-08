Cuvinte mari la adresa Simonei Halep. Ce spune o fostă mare campioană despre jucătoarea noastră la US Open

Înaintea debutului la US Open, Simona a fost lăudată de Chris Evert, fosta mare campioană din SUA.

"Dintre toate jucatoarele din circuit, Simona Halep este cea mai constanta si cea mai de incredere. Naomi ar putea fi ca Serena, dar nu a avut un sezon grozav pe hard. Sunt opt sau zece jucatoare care pot castiga turneul, dar eu o aleg pe Serena Williams. Bianca Andreescu am mai vazut ca joaca bine, la fel si Madison Keys. Insa eu cred ca Serena va castiga al 24-lea turneu de Grand Slam. Cred foarte mult in ea, am vazut-o revenind de atatea ori in ultimii 20 de ani", a spus Chris Evert intr-o conferinta de presa organizata de ESPN, citată de ziare.com.

Chris Evert are în palmares 18 turnee de Grand Slam, dintre care 6 câştigate la US Open.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: