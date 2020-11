Cum a surprins-o Bart Conner pe Nadia Comăneci cu ocazia zilei de naştere! Ce dorinţă şi-a pus fosta gimnastă

Cu ocazia evenimentului, Bart Conner a postat, pe contul personal de Twitter, o fotografie cu Nadia, de pe vremea când prima sportivă care a obţinut nota 10 în concursurile de gimnastică era la grădiniţă. "Cine şi-ar fi imaginat că această fetiţă hotărâtă dintr-un mic orăşel al României va avea un asemenea impact pozitiv şi de durată asupra lumii întregi? Bravo, Mam! La mulţi ani!", a fost textul care a însoţit fotografia. Postarea a adunat peste 1.000 de aprecieri şi foarte mult comentarii.

Who could have predicted that this determined little girl from a small town in Romania could have such a positive and lasting impact on the world? Bravo Mam! Happy BDay ⁦@nadiacomaneci10⁩ Love, Bart pic.twitter.com/HrHfJfyWV0