Cum a surprins Halep la conferinţa de presă de după calificarea în semifinale: „E prima oară când spun asta”

Românca a răspuns cu lejeritatea tuturor întrebărilor şi a venit cu o declaraţie inedită în legătură cu jocul pe iarbă. Astfel, Halep a surprins prin afirmaţia în premieră că iubeşte să evolueze pe această suprafaţă

Despre meciui din sferturi cu Shuai Zhang

„Mă aşteptam să joace bine, m-a bătut ultimele două dăţi când ne-am întâlnit. Am fost puţin nervoasă înainte de meci, ştiam că va lovi puternic. Dar am luptat. Ştiam că dacă sunt sută la sută la fiecare minge, voi reuşi să-i rup ritmul. Acest lucru s-a întâmplat în setul doi”

Despre jocul pe iarbă

„De la prima mea semifinală aici, în urmă cu cinci ani, totul s-a schimbat. Acum am mai multă experienţă şi sunt mai încrezătoare. Acum iubesc iarba, e prima oară când spun asta (...) Cred ca sunt destul de multi ani de cand joc pe iarba şi, într-un final, am reuşit să am timing-ul pentru această suprafaţă. Mă simt odihnită, mă simt fresh şi toate ajută la starea de pe teren”

Despre adversara din semifinale, Elina Svitolina

„E o provocare mare pentru mine următorul meci, dar îl voi trata ca pe fiecare meci de până acum. Voi fi relaxată, motivată şi plină de încredere. Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi şi mă aştept din nou la aşa ceva. Va trebui sa dau totul pentru a obţine victoria”

Simona Halep s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o pe jucătoarea din China Shuai Zhang (50 WTA), 7-6 (4), 6-1. În penultimul act al competiţiei, joi, românca va juca cu Elina Svitolina (8 WTA), care a trecut de Muchova (68 WTA), 7-5, 6-4

