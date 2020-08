CTP şi-a pus o dorinţă, după victoria lui Halep la Praga: Cum a catalogat triumful Simonei

Ca după fiecare mare victorie a Simonei Halep în circuitul WTA, şi rezultatul de la Praga a fost comentat de Cristian Tudor Popescu, un mare susţinător al fostului lider mondial.





De această dată însă, victoria Simonei, deşi a venit într-un turneu mic, de categoria International, a cântărit altfel. Asta deoarece, ea a venit în prima întrecere în care românca a luat parte, după pandemie. Exact acest aspect a fost subliniat de CTP, la Digi 24. Reputatul jurnalist a remarcat că, având o forţă mentală impresionantă, „Simo“ şi-a croit un drum spre trofeu, la Praga. În plus, el a spus, încă o dată, că visează să o vadă pe Halep la US Open 2020 (31 august - 13 septembrie), deşi românca a lăsat de înţeles că sunt şanse infime să facă deplasarea la New York, de teama noului coronavirus.





Ce a spus Cristian Tudor Popescu?





*Toţi cei care au văzut partida (n.r. - finala câştigată cu Elise Mertens), au văzut o Simona stâncă, cu lovituri extrem de puternice, plasate, rămânând în control tot meciul, indiferent de evoluţia scorului.





*Cine se mai gândeşte însă la primul meci al Simonei de la acest turneu, împotriva Polonei Hercog? Acel meci, Simona ar fi putut să-l piardă de nenumărate ori. A fost un meci chinuitor, lung, în care Simona nu a jucat bine.





*Şi, totuşi, l-a câştigat. Cum, necum, a reuşit prin muncă, prin dârzenie şi, mai ales, negândindu-se niciun moment la scor. La loviturile ei afectate inevitabil de lunile de întrerupere.





*Nu s-a gândit niciun moment la scor, s-a gândit doar să-şi îmbunătăţească loviturile. Şi aşa a reuşit să câştige, ca o mare campioană care reuşeşte să învingă şi în meciurile în care nu joacă bine, şi aşa am ajuns apoi să vedem această finală superbă, spre care Simona a urcat set după set împotriva viitoarelor adversare.





*O victorie de mare frumuseţe mentală a Simonei, în acest turneu şi în această finală.





*Spuneam, după primul meci cu Polona Hercog, că acea victorie urâtă o să contribuie foarte mult la ce se va întâmpla la acest turneu. Pentru că aşa e la marii campioni. Dacă reuşesc să treacă de astfel de hopuri, în primul tur, în al doilea, când nu le merge jocul, atunci câştigă turneul, de obicei. Ceea ce s-a şi întâmplat.





*La rândul lui, acest turneu câştigat la Praga îi dă Simonei încredere în ce poate să facă în continuare. Practic, ştiţi ce a făcut Simona în acest turneu? A învins pandemia. Simona Halep a învins pandemia. Ea s-a luptat aici nu în primul rând cu adversarele, oricât de puternice, ci cu această întrerupere, aceste luni de pauză. Vă daţi seama cât de chinuitoare pentru ea şi cum i-a afectat asta psihicul de concurs?





*Simona a învins pandemia şi mi-aş dori mult să o văd la US Open, dar, sigur, îi voi respecta fără discuţie decizia, oricare ar fi ea în legătură cu Open-ul american.