Cristiano Ronaldo, „turbat“: Gestul nervos şi dialogul cu portarul Belgiei spun totul VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost de neoprit, în faza grupelor, şi a doborât recordurile pe bandă! Fotbalistul de 36 de ani a marcat în cele trei întâlniri cu Ungaria (2), Germania (1) şi Franţa (2), dar nu prea s-a văzut pe teren, duminică seară, în confruntarea cu Belgia (0-1).

Deocamdată, cu cele cinci reuşite de la Euro 2020, Ronaldo e pe primul loc în clasamentul golgheterilor la acest turneu. Şi împarte locul 1, în topul marcatorilor echipelor naţionale, cu iranianul Ali Daei, fiecare având 109 goluri.

După fluierul final al meciului cu Belgia, Ronaldo a avut o reacţie nervoasă, aruncându-şi banderola de căpitan pe gazon, după cum se poate vedea mai jos:

Când s-a mai calmat un pic, Ronaldo a avut un scurt dialog cu portarul Belgiei, Thibaut Courtois: „Ai avut noroc, nu? Mingea n-a vrut să intre, în seara asta. Mult succes, omule“.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j