Cosmin Contra prefaţează meciul România - Norvegia. Cine sunt jucătorii care ar putea sta în calea ţării noastre, în drumul spre turneul final EURO 2020

Înaintea partidei România - Norvegia, selecţionerul României prefaţat situaţia lotului echipei naţionale: „Marţi mă aştept la un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Am încredere în jucători, că vom face un meci foarte bun. Din punctul meu de vedere, niciunul dintre cei trei adversari rămaşi de înfruntat nu e uşor. Cred că Norvegia are o viteză în plus faţă de Suedia. Cu un rezultat pozitiv, vom fi mai aproape de o calificare. Eu nu le transmit jucătorilor să joace la egal.

Formaţia o voi alcătui în funcţie de calităţile adversarilor. Există o oboseală după meciul cu Feroe, dar sunt jucători profesionişti. Îi putem recupera. La un asemenea meci nu mai contează oboseală”, a comentat Cosmin Contra.

Cu Vlad Chiricheş şi Dragoş Grigore accidentaţi, selecţionerul e nevoit să se reorienteze: „Accidentările ne-au dat planurile peste cap. Dar sunt sigur că cei care au fost convocaţi îşi vor face treaba. Vom vedea mâine echipa de start. În principiu, am decis cuplul de fundaşi centrali. Iau în calcul orice variantă. Şi Toşca este o variantă pentru postul de fundaş central. Dar sunt unii care au probleme medicale. Vom vedea ce va fi la antrenametul de azi.

Cred că cei mai periculoşi sunt Odegaard şi King. Trebuie să tratăm cu atenţie fazele fixe. Norvegienii formează o echipă redutabilă şi agresivă. Nu am niciun plan special pentru Odegaard. Sper doar că jucătorul care va juca în zona lui să îşi facă treaba bine, dar nu pregătesc nimic special”, a conchis selecţionerul.