Coronavirus. Primul fotbalist depistat în Spania! A explicat exact cum se simte de când s-a îmbolnăvit

Febra coronavirusului a pus stăpânire pe planetă şi lumea trăieşte o isterie cu care nu s-a mai confruntat în istoria recentă a omenirii.

În multe cazuri, cei care iau acest virus reuşesc să se facă bine fără prea multe complicaţii. Acest lucru reiese din mesajul postat de soţia antrenorului de la Arsenal, dar şi de cazul fotbalistului Ezequiel Garay (33 de ani). Fundaşul argentinian al celor de la Valencia a devenit, duminică, primul caz depistat cu coronavirus în La Liga. Garay a avut o postare pe contul său de Instagram în care a explicat că, în ciuda faptului că are COVID-19, se simte bine.

Ce a scris Ezequiel Garay?

*E clar că am început 2020 într-un mod rău! Am fost testat şi s-a dovedit că am coronavirus! Mă simt foarte bine, iar acum nu trebuie decât să ascult de sfatul autorităţilor, adică să mă autoizolez pentru o perioadă.