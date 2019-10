Comitetul Naţional Paralimpic lansează campania „Cunoaşte-ţi campionii!” Suma donată de retailerul JYSK

După succesul campaniei #Nicioscuză, din 2018, prin care au motivat oamenii să facă sport folosind ca principal argument poveştile a trei sportivi cu dizabilităţi, Comitetul Naţional Paralimpic şi JYSK vor acum să aducă în lumina reflectoarelor oamenii care luptă cu îndârjire zi de zi pentru a se califica la Jocurile Paralimpice de la Tokyo ori la alte competiţii majore, sportivii cu dizabilităţi.Odată cu startul campaniei, Comitetul Naţional Paralimpic Român îşi lansează şi noul site, www.ParalimpicRomania.ro, prin intermediul căruia publicul larg va fi ţinut la curent cu evoluţia sportivilor paralimpici la competiţiile naţionale şi internaţionale.Protagoniştii campaniei sunt patru dintre cei mai buni sportivi paralimpici din ţara noastră, Alex Bologa, Octavian Tucaliuc, Florentina Hrişcu şi Ciprian Anton (foto), şi echipa de goalball a României.Alex Bologa are 23 de ani şi este singurul judoka din România cu deficienţă totală de vedere. Dorinţa de victorie a lui Alex a fost însă mai puternică decât orice neajuns. În 2016 a devenit medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro. De asemenea, este dublu campion european şi numărul 1 în clasamentul mondial la categoria sa de greutate, 60 de kilograme.Octavian Tucaliuc este un atlet cu deficienţă de vedere. La cei 24 de ani ai săi, este unul dintre cei mai valoroşi sportivi cu dizabilităţi din România. Octavian este medaliat cu bronz la săritura în lungime, la grand prix-ul de la Dubai din 2017 şi a ajuns până pe locul 7 în clasamentul mondial la aruncarea suliţei.Florentina Hrişcu are 42 de ani şi este o atletă cu deficienţă motrică. Florentina ar putea ajunge anul viitor la a doua Paralimpiadă consecutivă după cea de la Rio de Janeiro, din 2016, unde a participat la proba de aruncare cu discul.Ciprian Anton are 39 de ani. Este campion naţional la tenis în scaun rulant şi primul antrenor de tenis în scaun rulant din România. La doar un an după ce s-a apucat de tenis, Ciprian a ajuns cel mai bun din ţară.Toţi patru sunt sportivi care fac eforturi substanţiale zi de zi pentru a se păstra în elită, iar Comitetul Naţional Paralimpic şi JYSK doresc să îi aducă în prim-plan şi invită iubitorii sportului să îi susţină în competiţii.Astfel, JYSK România, retailerul scandinav de mobilă, decoraţiuni şi textile pentru casă, îşi anunţă şi anul acesta într-un mod inedit susţinerea pentru Comitetul Naţional Paralimpic.„Atunci când am început colaborarea cu sportivii paralimpici am aflat că foarte mulţi dintre ei au rezultate extrem de bune la nivel internaţional, că reprezintă cu succes România, reuşesc să ridice steagul ţării noastre la concursuri de anvergură şi să aducă acasă medalii valoroase. Credem că munca şi rezultatele lor merită să fie cunoscute de public, mai ales că mulţi dintre ei au nişte poveşti foarte emoţionante, de adevăraţi învingători. Prin campania “Cunoaşte-ţi campionii!” şi prin intermediul noului site al Comitetului Paralimpic Român îi invităm pe români să afle poveştile sportivilor paralimpici şi să îi susţină în drumul lor către Jocurile Paralimpice de la Tokyo”, a spus Alex Bratu, Country Manager JYSK România şi Bulgaria.Sally Wood Lamont, Preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic, a completat: „Suntem încântaţi de noul website al Comitetului Naţional Paralimpic, proiectat de profesionişti într-un mod care oferă sportivilor paralimpici cea mai bună vizibilitate. Totodată, publicul are oportunitatea de a vedea cât de mult muncesc sportivii paralimpici, nu doar pentru a se califica la Paralimpiada de la Tokyo, cât şi pentru Campionatele Europene şi Mondiale în zece sporturi. Calea unui atlet către Tokyo şi alte campionate majore nu este una uşoară: dedicarea, motivaţia, talentul şi antrenamentul intens sunt necesare, însă sportivii paralimpici trebuie să-si depăşească dizabilităţile pentru a-şi realiza visurile. JYSK este sponsorul nostru principal, dar, mai mult decât atât, ne ajută să ne promovăm sportivii şi să folosim comunicarea şi canalele media într-un mod în care nu am reuşit până acum. Mulţumesc, JYSK! ”.JYSK România a devenit sponsorul oficial al Comitetului Naţional Paralimpic în iulie 2017, semnând un contract pe trei ani. Anul următor, compania şi-a dublat sprijinul acordat sportivilor cu dizabilităţi, donând 400.000 de lei anual către Comitetul Naţional Paralimpic Român.În Danemarca, JYSK susţine sportivii cu dizabilităţi de 30 de ani, încă din anul 1989. Sprijinirea sportivilor paralimpici este principala direcţie CSR a grupului. JYSK susţine sportivii paralimpici în Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, Slovacia şi România.