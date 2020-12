Colţescu, dărâmat: Prima sa reacţie după ce a fost acuzat de rasism

Planeta fotbalului pare că s-a oprit pe loc după ce Sebastian Colţescu a folosit apelativul „negru“ pentru a-l descrie pe Pierre Webo, fost fotbalist camerunez, acum în stafful clubului Istanbul Başakşehir.

De aici a plecat scandalul care a dus la oprirea definitivă a partidei PSG - Istanbul Başakşehir, după numai 14 minute. UEFA a anunţat că partida se va relua diseară (ora 19.55), fără brigada din România formată din Ovidiu Haţegan (central), Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Sebastian Colţescu (rezervă).

În această dimineaţă, probabil, speriat de dimensiunea scandalului, Sebastian Colţescu a avut o reacţie scurtă pe contul său de Twitter.

„Îmi cer scuze pentru această neînţelegere. Nu am avut intenţia de a fi rasist. Într-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect şi pot fi înţeleşi greşit. Îmi prezint scuzele în numele UEFA Champions League. Sper că mă veţi înţelege“, a scris centralul din Craiova.

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU