Cine s-a grăbit să îl felicite pe înotătorul David Popovici pentru performanţa realizată?

Performanţa reuşită de David Popovici - locul 1 la Campionatul Mondial de înot de la Budapesta, la proba de 200 m - a prilejuit şi adresarea de felicitări din partea şefului statului, Klaus Iohannis care a postat pe Facebook următorul mesaj: „Felicitări, David Popovici, pentru performanţa extraordinară obţinută la Campionatul Mondial de nataţie! Prin ambiţia, talentul şi perseverenţa dovedite, ai oferit astăzi multe emoţii şi bucurii tuturor românilor şi ai scris o nouă pagină în istoria sportului românesc. Suntem mândri de tine!”.

Reacţia internauţilor nu s-a lăsat deloc aşteptată, majoritatea criticând faptul că sportivii de top ai României nu beneficiază de mai mult sprijin din partea autorităţilor: „Ajutor zero, identic ca pentru Halep!” / „E meritul lui şi al familiei sale. Statul român, din păcate, nu sprijină copiii să facă performanţă! În afară de o grămadă de parlamentari care toacă bani şi îşi fac imagine pe spatele celor care muncesc, ţara asta nu are nimic! Felicitări, David!” /„Asa este, d-le Preşedinte, am vazut si eu la tv performanta lui David , în transmisiunea directa pe care n-a facut-,o nimeni! Cu asa ocazii nu ne întâlnim des, în schimb ne bombardaţi cu tot felul de prostii!”.

Sportivul a fost felicitat şi de premierul Nicolae Ciucă, dar şi de mai mulţi miniştri.

David, legitimat la clubul MAI, şi-a "spulberat" adversarii şi a reuşit timpul de 1:43.21, record mondial la juniori, la doar 17 ani.

El i-a depăşit pe Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:44.47 şi Tom Deam (Marea Britanie) – 1:44.98.

David Popovici este primul medaliat şi cel dintâi campion mondial de seniori al României, într-o probă masculină, şi al treilea sportiv care cucereşte medalia de aur pentru ţara noastră, după Tamara Costache (aur la 50 m liber, la Madrid 1986) şi Diana Mocanu (aur la 200 m spate, la Fukuoka 2001).

Este primul aur pentru România la un Campionatul Mondial de înot în bazin de 50 m pentru seniori după o pauză de 21 de ani!