CFR Cluj a învins FC Hermannstadt, scor 3-1, în Liga I

Pentru CFR au marcat Chipciu '37, Debeljuh '51 şi Rondon '81, în timp ce pentru Hermannstadt a punctat Romario '33.

Antrenorul Edward Iordănescu s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor de la CFR Cluj, mai ales în repriza a doua a meciului cu FC Hermannstadt, scor 3-1, din Liga I.

'În prima parte ne-am precipitat, am geşit pe construcţii, ne-am trasmis tensiune. După primirea golului, ne-am trezit, am făcut un alt joc. În repriza a doua a fost u joc aproape de ce îmi doresc. Mă bucur că am arătat caracter şi am mai pus încă o victorie la parcursul nostru bun'", a declarat .Iordănescu la Digisport.

FC Hermannstadt: Cristiano - Viera, Dâlbea, I. Stoica - Măţel (Vodă '77), Addae, Romario Pires, Opruţ (Issah '77)- Sîntean - P. Petrescu, Joalisson (Bagaric '77). Antrenor: Liviu Ciobotariu

CFR Cluj: Sandomierski - Cr. Manea, Ben Youssef, A. Burcă, Camora - C. Deac, Itu (Soares '46), Ad. Păun (Latovlevici '88)- Chipciu (Luis Aurelio '74), Debeljuh (Rondon '74), V. Costache. Antrenor: Edi Iordănescu

Cartonaşe galbene: Romario '44, Joalisson '48, Addae '61, Viera '73 / Debeljuh '15, Burcă '79

Arbitri: Iulian Călin - Mircea Grigoriu, Daniel Mitruţi - Adrian Cojocaru

Observator: Cristian Nica