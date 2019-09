Cel mai mare turneu ATP care s-a organizat în Bucureşti ar putea fi mutat iar: „Aşteptând să se rezolve probleme cu Arena BNR, am ajuns la 80 de ani”

BRD Trophy, un turneu ATP de tradiţie, odinioară, în Bucureşti, se desfăşoară în Ungaria, între timp. Competiţia deţinută de Ion Ţiriac se joacă pe hard, la Budapesta, în aceeaşi perioadă cu cel de la Barcelona, fiind un turneu pregătitor înainte de Roland Garros. Însă, potrivit omului de afaceri, BRD Trophy ar putea fi mutat din nou.

„Budapesta mai are încă un an turneul ATP, dar lucrurile se pot schimba şi mâine dimineaţă. Am o ofertă de 12 milioane de euro pentru el. E o ofertă foarte bună pentru un turneu din categoria 250. Îl vând şi gata. Aştepând să se rezolve problemele cu Arena BNR, am ajuns la 80 de ani. De 30 de ani tot aştept lucruri şi foarte puţine se îndeplinesc. Sunt frustrat aşteptând. Toată lumea e foarte binevoitoare până la făcut. Acolo ne oprim”, a declarat Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

BRD Trophy a apărut în 1993, turneul desfăşurându-se în luna aprilie a fiecărui an, până în 2016. Interesant este că, de-a lungul timpului, niciun român nu a izbutit să cucerească titlul de simplu de la Bucureşti. La dublu, însă, în 1998, a reuşit să se impună perechea formată din Andrei Pavel şi Gabriel Trifu.

În perioada în care s-a disputat în Capitala noastră, turneul s-a bucurat de prezenţa unor nume importante în tenisul masculin, precum Goran Ivanisevic, Thomas Muster, David Ferrer, Gilles Simon, Grigor Dimitrov sau Fernando Verdasco.