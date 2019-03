Cea mai tristă dezvăluire după 25 de ani: Iordănescu, greşeală mare în meciul cu Suedia de la World Cup 1994

România şi Suedia se vor înfrunta, sâmbătă (ora 19.00, Pro TV), la Stockholm, în primul meci din preliminariile Euro 2020. Cu acest prilej, rulează, din nou, pe TV imagini de la meciul cu Suedia de la World Cup 1994.





Atunci, nordicii s-au impus la loviturile de departajare, deşi România a avut 2-1 în prelungiri. Prunea a greşit însă la golul de 2-2 şi apoi n-a reuşit să fie eroul tricolorilor la loviturile de departajare.





Fostul internaţional, Jean Vlădoiu, a povestit la Digi Sport că, în opinia sa, Prunea nici n-ar fi trebuit să fie titular la acel turneu final, înaintea lui Stelea.





Ce a spus Jean Vlădoiu?





*M-am uitat la meciul cu Suedia imediat cum am ajuns acasă (n.r. – Vlădoiu a fost trimis acasă, după ce a fost eliminat la câteva secunde după intrarea sa pe teren la Cupa Mondială). M-a enervat nea Puiu, în primul rând, că m-a trimis acasă şi, în al doilea rând, că l-a ţinut pe Stelea rezervă mereu.





*După părerea mea, era cel mai în formă portar şi un băiat extraordinar. Sper că nu se supără pe mine, e punctul meu de vedere. Dar atunci Stelea ne punea să facem pariu, ne punea să facem 50-100 de flotări tot timpul, că nu-i dădeam 5 din 5 la antrenamente, eu cu Viorel Moldovan, atacanţii...Nu exista să nu ne scoată una-două. Tot timpul era fantastic la penalty-uri. Şi se antrena încă o oră. Noi mergeam la somn, iar el se mai antrena o oră, chiar dacă mai oprea pe unul să-i mai dea la poartă. Incredibil cum putea să se pregătească omul ăsta. (...)





*Zic şi eu...Nea Puiu a făcut deja cea mai mare performanţă din istorie. Dar pot să spun că s-au făcut şi greşeli la nivel de selecţioner, pentru că acum, la rece, după atâţia ani, te gândeşti că dacă ar fi fost Stelea în locul lui Prunea? Te-ai gândit vreodată că, dacă ajungi la penalty-uri, Stelea e mult mai bun decât Prunea?





*Nu ştiu, Stelea a fost febleţea mea, dar poate sunt subiectiv. Am jucat cu el la Rapid, la Steaua, în Champions League, îl cumosc foarte bine. Am avut o relaţie prietenească şi cu Prunea. Dar eu aveam atunci mare încredere. (...) Pentru mine, Stelea e cel mai bun portar din perioada când am jucat la nivel înalt şi la nivel de echipă naţională. Şi atunci chiar că mi-a părut rău. Stăteam acasă şi mă gândeam că poate am fi făcut mai mult cu Stelea în poartă, poate.

