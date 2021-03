CE U21 România - Olanda, scor 1-1 Mutu, nemulţumit după meciul cu batavii! Ce şi-ar fi dorit selecţionerul

”Poate meritam mai mult, după ce s-a jucat. Sper ca băieţii să aibă de acum mai multă încredere în valoarea lor, pentru că eu am crezut şi cred cu tările în dorinţa lor de afirmare. De altfel, le-am spus asta de la început. Poate meritam mai mult, după ce s-a jucat. Cred că meritam 3 puncte după numărul ocaziilor. Sper ca băieţii să aibă de acum mai multă încredere în valoarea lor, pentru că eu am crezut şi cred cu tările în dorinţa lor de afirmare. De altfel, le-am spus asta de la început"

Antrenorul este convins că echipa sa poate încurca orice adversar şi nu a ezitat săîşi laude jucătorii. "Nu am venit aici în vacanţă, vrem să punem probleme oricărui adversar, chiar dacă suntem cotaţi cu şansa a treia la acest turneu final. Suntem decişi să le facem viaţa grea tuturor. De când am preluat echipa, am constatat că am parte de nişte băieţi disciplinaţi, ascultători. S-a văzut şi azi, după poziţionarea din teren, că a fost perfectă. Sigur, mai apar şi variabile, dar aşezarea lor a fost foarte bună.Mi-a plăcut tupeul cu care am atacat, dorinţa de afirmare, pe final puteam câştiga acest meci”, a spus Adrian Mutu, la conferinţa de presă de după meci, citat de digisport.ro.

Selecţionerul a vorbit şi despre următorul meci al tricolorilor de la acest turne final, programat sâmbătă. "Nu mă consider favorit cu Ungaria, nici nu vreau să mă gândesc la cine e favorit. Ungaria are acelaşi nivel ca noi, diferenţa o face atitudinea pe teren, micile detalii, pe care noi le vom pune la punct, în zilele următoare", a mai spus Mutu.