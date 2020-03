Ce nu ştiai despre fetele din poarta naţionalei de handbal: „E o melodie tradiţională despre iubire pe care o cânt“

Denisa Dedu are 25 de ani şi joacă la CSM Bucureşti, în timp ce Iulia Dumanska (23 ani) şi Diana Ciucă (19 ani) sunt colege la SCM Râmnicu Vâlcea. Cele trei au fost luate la un Q&A altfel de către SportsnetGroup.

Cu cine ar ieşi la o cafea?

Iulia Dumanska: Cu Fernando Torres. A stat în Japonia la acelaşi hotel cu noi, dar când am vrut să fac poză cu el, a plecat.



Denisa Dedu: Eu aş ieşi la o cafea cu un actor, să zicem…Brad Pitt.

La ce concert ar vrea să ajungă?

Diana Ciucă: Eu aş vrea să merg la un concert Beyonce sau Jennifer Lopez.



Iulia Dumanska: Eu aş vrea să îi ascult live pe cei de la Scorpions.

Talente ascunse şi pasiuni ale fetelor din poarta României

Iulia Dumanska: Mie îmi pace să cânt, în ucraineană îmi iese cel mai bine. E o melodie tradiţională despre iubire pe care o cânt cu mare plăcere.



Denisa Dedu: Îmi place să râd, să creez o atmosferă bună, dar nu sunt atât de talentată să spun glume, nu am harul ăsta. Eram la Campionatul Mondial de Tineret din Muntenegru. Eram cazate lângă mare, dar aveam şi piscină la hotel. Tentaţia era mare să ne bălăcim, dar antrenorii ne-au interzis, pentru că aveam meciuri. Am zis să facem totuşi o ispravă si într-o seară, ndupă cină, ne-am dus toate şi ne-am aruncat în piscină. Când ne-am întors, am dat nas în nas cu antrenorii. Îmi amintesc că imediat am tulit-o în cameră. S-au amuzat şi antrenorii, dar ne-au şi mustrat puţin.

Diana Ciucă: Dacă aş lua aurul la Jocurile Olimpice, mi-aş tatua cercurile olimpice, dar numai pentru

medalia de aur!