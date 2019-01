Buzărnescu nu mai găseşte drumul spre victorie. Ultimul succes într-un meci de simplu a fost în urmă cu peste 5 luni

La jumătatea anului trecut, Mihaela Buzărnescu era marea senzaţie a cicuitului feminin profesionist de tenis. Numele ei era pe buzele tuturor: al fanilor, al specialiştilor, al adversarelor. Din 2 ianuarie 2017 până pe 6 august 2018, românca de 30 de ani se câţărase 520 de poziţii în clasamentul WTA. până pe locul 20 WTA, avea şase victorii la rând şi tocmai câştigase primul titlu WTA din carieră, turneul de la San Jose (California),

Pe 8 august însă, în setul decisiv al partidei cu Elina Svitolina, din turul doi de la Rogers Cup, românca a suferit o accidentare gravă la glezna dreaptă. A călcat strâmb şi a părăsit terenul în lacrimi într-un scaun cu rotile. De atunci au trecut mai bine de 5 luni, mai exact 156 de zile,, şi jucătoarea noastră nu a reuşit să găsească drumul spre victorie în niciunul dintre cele 5 meciuri de simplu disputate de atunci.



Evident, o accidentare reprezintă un coşmar pentru un sportiv şi nu poate fi vreodată bine venită,, dar în cazul Mihaelei se poate spune fără a greşi că a apărut în cel mai prost moment cu putinţă: s-a retras de la US Open, a ratat o posibila calificare la Turneul Campioanelor, iar revenirea la nivelul de dinainte se lasă încă aşteptată.



Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Mihaela Buzarnescu a vorbit relaxată despre revenirea mai puţin reuşită din circuit de după accidentare „Să nu uităm că nu eram 100% recuperată în meciurile pe care le-am jucat pe acest final de an. Chiar dacă durerea nu mai exista, oarecum simţeam că nu e totul în regulă. Se iese din ritm, nu mai ai meciuri în picioare şi e normal să nu mai ai aceeaşi coordonare pe teren. Încrederea nu cred ca mi-a fost afectată, pentru că veneam după o perioadă foarte bună şi lucrurile astea rămân. Plus că eşti constient că nu poşi să revii imediat la nivelul de joc unde erai cu trei luni înainte. Mai mult, chiar dacă am pierdut toate cele trei întâlniri de după revenire, de la meci la meci, jocul meu a fost tot mai bun“, spunea jucătoarea de tenis la jumătatea lunii decembrie.



Planurile pentru sezonul în curs erau şi ele foarte pozitive, Mihaela mustea de optimism şi spunea că îşi doreşte să se aproprie de Top 10, să obţină calificarea la Jocurile Olimpice 2020 şi să-şi îmbunătăţesc cea mai bună performanţă la un turneu de Grand Slam. Obiective îndrăzneţe, dar, raportate la jocul de până la accidentare, perfect realizabile. Atâta doar că primele rezultate din 2019 sunt mult sub aşteptări: eliminări în tururile inaugurale la Brisbane şi Hobart. Dacă săptămâna trecută, la Brisbane, Mihaela a făcut doar act de prezentă, fiind învinsă fără drept de apel de Lesya Tsurenko, 6-0, 6-2, meciul cu Belinda Bencic de ieri a fost un adevărat roller coaster, românca fiind eliminată după ce a avut 2 mingi de meci în decisiv.



Următorul turneu pentru Mhaela Buzărnescu este Australian Open, competiţie la care va fi cap de serie.



Meciurile Mihaelei Buzarnescu după accidentare



Hobart ianuarie 2019

Belinda Bencic - Mihaela Buzarnescu 4-6, 6-3, 7-5 înfrângere

Brisbane ianuarie 2019

Lesya Tsurenko - Mihaela Buzarnescu 6-0, 6-2 înfrângere

Limoges noiembrie 2018

Mihaela Buzarnescu - Mandy Minella 6-4, 5-7, 6-4 înfrângere

Moscova octombrie 2018

Aliaksandra Sasnovich - Mihaela Buzarnescu 6-3, 6-4 înfrângere

Beijing octombrie 2018

Aliaksandra Sasnovich - Mihaela Buzarnescu 6-3, 6-1 înfrângere

US Open august 2018

Marketa Vondrousova - Mihaela Buzarnescu s-a retras

Rogers Cup august 2018

Elina Svitolina - Mihaela Buzarnescu 6-3, 6-7(5), 4-3 accidentare, s-a retras