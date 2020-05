Butoiul de pulbere CSM: de ce a plecat Vlad Enăchescu de la conducerea secţiei de handbal

Ziua de luni a aruncat clubul CSM Bucureşti în derivă, iar problemele şi nemulţumirile se văd, mai ales în mesajele apărute în spaţiul public.

Cristina Neagu, handbalista cu cele mai multe trofee de Jucătoare a Anului în lume, a fost prima care a criticat decizia Consiliului de Administraţie al FRH, care a tras linie sezonului în baza clasamentului de la momentul suspendării campionatului: „Este o decizie nedreaptă care ne dezavantajează. Eram echipa favorită să câştigăm titlul în acest sezon, şi singurul motiv pentru care eram pe locul 2 în acest moment, îl reprezenta faptul că aveam un meci mai puţin disputat. O restanţă pe care cel mai probabil am fi câştigat-o. Sper să jucăm în Liga Campionilor în sezonul viitor, acolo unde ne este locul şi ar fi trebuit să fim calificate direct“.

Dacă în cazul deciziei FRH era clar că orice deznodământ în cazul Ligii Florilor ar fi nemulţumit unul dintre cluburile implicate în lupta pentru locul aferent României în competiţia europeană supremă (Vâlcea şi CSM erau la egalitate de puncte, 43, bucureştencele având însă o restanţă din runda 16, pe care, iniţial, FRH a dorit să o reprogrameze la jumătatea lunii iunie), situaţia lui Vlad Enăchescu ridică noi semne de întrebare, având în vedere dedesubturile ce ies la iveală.



Anunţ amânat până în ultimul moment



Coordonator al secţiei de handbal a CSM Bucureşti şi director la Telekom Sport, Vlad Enăchescu a ales să îşi anunţe plecarea de la clubul Primăriei după decizia finală a FRH referitoare la soarta campionatului intern. Şi-a început mesajul cu acuzaţii la adresa hotărârii, apoi a dezvăluit despărţirea, accentuând faptul că decizia sa nu este o consecinţă a verdictului FRH. „Am decis să îmi închei colaborarea cu CSM Bucureşti din motive care nu au nicio legătură cu decizia de astăzi a FRH. Fetele au ştiut de ceva vreme, pentru că aşa am considerat că trebuie să te comporţi cu oamenii, să le spui adevărul şi să nu îi păcăleşti. Am sperat până în ultimul moment că adevărul şi corectitudinea vor triumfa, dar nu a fost să fie. Am decis să nu mai continui alături de club pentru că valorile mele nu sunt în concordanţă cu un diletantism incredibil, cu delăsarea şi cu minciuna, iar ca jurnalist am avut ocazia să mai primesc câteva răspunsuri la eterna întrebare: cum e posibil ca sportul românesc să nu mai performeze?“, a scris Enăchescu pe reţelele de socializare.

Decizia fusese luată încă din luna martie, când toate competiţiile sportive au fost îngheţate. Numit în funcţia de coordonator al handbalului de la CSM Bucureşti pe 12 iulie 2019, Vlad Enăchescu îşi încheie mandatul după mai puţin de un an.



Contre cu Gabriela Szabo



În spatele plecării lui Vlad Enăchescu din conducerea CSM se află un conflict destul de aprins şi de lungă durată cu directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo. Clubul a stat pe un butoi de pulbere, din cauza salariilor. Presa a raportat în repetate rânduri întârzieri în plata salariilor, iar după o discuţie cu interul dreapta al tigroaicelor, Nora Mork, jurnaliştii norvegieni concluzionau că la CSM Bucureşti „domneşte, adesea, haosul“. Potrivit „Gazetei Sporturilor“, ultimul salariu plătit handbalistelor de club a venit în ianurie 2020, iar Vlad Enăchescu s-a opus trimiterii jucătoarelor în şomaj tehnic, susţinând că este anormal să introduci plata cu 75% din salariul mediu brut pe economie, în condiţiile în care clubul înregistrează restanţe la plata salariilor dinaintea pandemiei.

Angajat sub contract de prestări servicii în iulie 2019, până la finalul anului, Vlad Enăschescu îşi prelungise înţelegerea conform legislaţiei în vigoare, pentru încă patru luni, până la 30 aprilie 2020, însă niciuna dintre părţi nu a mai iniţiat discuţiile legate de o nouă extindere a colaborării.



19.000 de lei încasa lunar Vlad Enăchescu de la CSM Bucureşti