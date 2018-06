Brazilia învinge dramatic Costa Rica, golul descătuşării a venit în prelungirile partidei

La o zi după ce Argentina a fost bătută clar de Croaţia, Brazilia a suferit şi ea enorm în meciul cu mult mai puţin cunoscuta Costa Rica. Jucătorii brazilieni au intrat pe vârfuri şi abia în repriza a doua au pornit atacuri în valuri spore poarta lui Keylor Navas.

Costaricanii au rezistat la ocaziile lui Coutinho şi Casemiro şi s-au apărat eroic.

În minutul 77, arbitrul olandez Bjorn Kuipers a dictat 11 metri pentru Brazilia, după ce Neymar a simţit o mână pe el şi a căzut imediat. Kuipers a consultat apoi faza pe monitor şi a revenit asupra deciziei.

În minutul 90 plus unu, Coutinho, cel care marcase şi cu Elveţia, a adus golul descătuşării cu un şut din interiorul careului. La ultima fază, în al şaptelea minut de prelungiri, Neymar a dus scorul la 2-0.

Brazilia are acum patru puncte în clasament. Serbia are trei, Elveţia unu şi Costa Rica zero. În această seară se vor întâlni Elveţia şi Serbia.