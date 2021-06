„Bombă“ în lumea presei: Gică Popescu a anunţat că va avea o emisiune pe Antena 1

Gică Popescu (53 de ani) e, în acest moment, şi preşedinte la Viitorul. Iar ultima sa decizie arată că vrea să-şi folosească legăturile puternice cu lumea fotbalului şi în noua sa carieră, în televiziune.

Pentru că, după cum a dezvăluit pentru Antena 3, Gică Popescu va avea o emisiune care va fi difuzată de Antena 1. „Superprieteni“ va debuta pe micile ecrane, începând de săptămâna viitoare, şi va realiza interviuri cu foşti mari fotbalişti. Mai multe detalii le-a oferit chiar Gică Popescu, potrivit Fanatik.

„Am început să fac o serie de interviuri cu foşti mari jucători alături de care am evoluat. Sunt angrenat într-un proiect cu totul şi cu totul special. Mi-a plăcut această experienţă. Am realizat deja patru interviuri cu foşti fotbalişti. Dintre ei, doi sunt foşti câştigători de Balon de Aur. Am început cu Hagi, apoi cu Figo pe Santiago Bernabeu şi a fost dovada a ceea ce înseamnă respect pentru că cei de la Real mi-au spus că am tot stadionul la dispoziţie. Apoi, am făcut pe Camp Nou cu Puyol şi nu putea să lipsească Hristo Stoichkov, pe care l-am dus în Deltă“, a povestit „Baciul“.