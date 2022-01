Bölöni, omul care a învins Ungaria, e în Bucureşti: Când poate fi numit, oficial, în funcţia de selecţioner

România a rămas fără selecţioner la finalul lunii noiembrie 2021, după expirarea contractului lui Mirel Rădoi, care a coincis şi cu ratarea calificării la Cupa Mondială din 2022.

Apoi, s-a vorbit şi s-a vorbit, s-a încercat numirea unui nou tehnician, dar nu s-a rezolvat nimic anul trecut. Timp pentru o decizie pare că mai este, „tricolorii” vor reintra în competiţii în iunie, în Liga Naţiunilor, acolo unde sunt într-o grupă cu Bosnia-Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru. Oficialii de la Casa Fotbalului au avut parte numai de refuzuri, Răzvan Lucescu, Gheorghe Hagi şi Dan Patrescu spunând pas ofertei făcute de Federaţie pentru a prelua postul de selecţioner al primei reprezentative de fotbal a României.

Cu Adrian Mutu părea că s-a ajuns la o înţelegere, directorul tehnic al FRF susţinându-l puternic pe fostul fotbalist de la Chelsea, dar după încă un rând de discuţii cu preşedintele Răzvan Burleanu s-a decis să se meargă şi pe varianta Ladislau Bölöni (68 de ani). „Mai sunt lucruri de discutat. A avut loc un schimb de idei, să spun aşa, şi vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla”, a fost prima reacţie a lui Bölöni. Discuţiile există, hotărârea încă nu a fost luată de nicio parte. „Urmează să mai avem convorbiri cu Loţi. Dar vorbim în continuare cu toate variantele care au fost, cele trei-patru. Depinde însă de răspunsul lui Loţi ce se va întâmpla în continuare. Dacă refuză, vor fi urmărite celelalte piste”, a spus directorul tehnic Mihai Stoichiţă, la Digi Sport, oficialul aşteptându-l aseară la Otopeni pe posibilul viitor selecţioner.

Teoretic, Federaţia vrea să propună o înţelegere pentru două campanii de calificare, valoarea contractului părând că va mulţumi ambele părţi. „Loţi are cereri financiare rezonabile, care pot fi îndeplinite. Cred că se poate ajunge la o finalitate a discuţiilor cu el. Urmează să vorbim amănuntele despre contract, dar trebuie să fie pe minimum două campanii”, a adăugat Mihai Stoichiţă.

Dacă discuţiile vor decurge fără probleme majore, în condiţiile în care Bölöni a ajuns, joi seară, în România, după cum Adevărul a scris aici, e foarte posibil ca, încă din acest weekend, naţionala să aibă un nou selecţioner.

Victorie memorabilă, cu dubla lui Marius Niculae

Ladislau Bölöni ar fi la al doilea mandat pe banca Naţionalei, după perioada iulie 2000 – iunie 2001, atunci când a condus 13 partide, România reuşind 8 victorii, 2 egaluri şi 3 înfrângeri. Unul dintre meciurile de atunci, disputate în preliminariile pentru Mondialul din 2002, a fost victoria împotriva Ungariei, la Bucureşti, ambele goluri fiind marcate de Marius Niculae (minutele 5 şi 54).

Petrescu a refuzat 300.000 de euro

La două săptămâni de când a spus pas ofertei primite din partea Federaţiei Române de Fotbal şi a refuzat postul de selecţioner, Dan Petrescu a explicat şi motivele. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la patron, pentru că am o clauză în contract de 400.000 de euro, iar acesta mi-a spus din prima că nu mă lasă să plec. Se putea doar dacă era plătită acea clauză. Federaţia mi-a propus un salariu de 300.000 de euro, iar asta însemna că trebuia să plătesc 100.000 din buzunarul meu”, a spus „Bursucul“ la Digi Sport. „Îmi doream, dar n-a fost momentul bun. Cât am fost liber şase luni, n-am fost întrebat. Dacă se vorbea cu mine atunci, sigur acceptam şi pentru mai puţini bani. Nimeni nu munceşte gratis. Celor care mi-au spus că nu înţeleg de ce nu mă duc, le propun să se ducă să antreneze gratis. Eu am vrut să ajung la Naţională, dar nu s-a putut. Am avut şansa de a antrena Naţionala de trei ori şi nu mi-a reuşit. N-a fost să fie, n-a fost timingul perfect. Nu ştiu dacă va mai fi şi a patra ofertă. Eu cred că la Naţională şi la club n-ai timp de proiecte. Nu tată, rezultate! Imediat. Nu te mai aşteaptă nimeni. Dacă n-ai rezultate imediat, nu poţi să rezişti nicăieri”, a adăugat Petrescu.

Ladislau Bölöni, antrenor în 7 ţări

Ladislau Bölöni a condus, pe lângă echipa naţională a României, şi 10 echipe de club din şase ţări: Nancy (Franţa), Sporting Lisabona (Portugalia), Rennes (Franţa), Monaco (Franţa), Al-Jazira (Emirate), Standard Liege (Belgia), Al-Wahda (Emirate), Lens (Franţa), PAOK Salonic (Grecia) şi Al-Khor (Qatar). Tehnicianul născut la Târgu-Mureş a cucerit campionatul, Cupa şi Supercupa cu Sporting Lisabona, Campionatul Cluburilor din Golful Persic cu Al-Jazira şi titlul şi două Supercupe cu Standard Liege. Ca jucător, a câştigat Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei, patru titluri şi două Cupe ale României cu Steaua, evoluând pentru Naţională în 102 partide (23 de goluri marcate).