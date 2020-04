Bogdan Stelea, decizie fermă, după colaborarea cu Gheorghe Hagi: Nu o să mai lucrez cu „Generaţia de Aur”

Bogdan Stelea a declarat că exclude orice colaborare cu „Generaţia de Aur” a fotbalului românesc: „Nu-mi place şi nu am răbdare cu oamenii care îmi impun chestii fără logică. Nu o să mai lucrez cu foşti colegi de la naţională. Asta am decis, când am plecat de la Viitorul. E mai bine aşa, nu trebuie să te implici într-o afacere, când eşti implicat emoţional cu colegii tăi. Se amestecă lucrurile şi nu e bine”, a punctat fostul goalkeeper, potrivit „Prosport”.

În vârstă de 52 de ani, fostul sportiv face referire la perioada în care a fost antrenorul echipei Viitorul Constanţa, iunie - august 2014. Atunci, în urma unui conflict cu Gheorghe Hagi, a plecat de la echipă şi momentul a coincis cu decizia de a nu mai antrena vreo echipă, ci şi-a redirecţionat atenţia către ipostaza de analist TV.

Bogdan Stelea a jucat la numeroase echipe din România, printre care Steaua, Dinamo sau Rapid, strângând nu mai puţin de 91 de selecţii în tricoul echipei naţionale a ţării noastre.