Bianca Andreescu, replică scurtă: Ce a întrebat când i s-a propus să joace pentru România

În tenis, se întâmplă des că o jucătoare născută într-o ţară să-şi schimbe naţionalitatea şi să evolueze, ulterior, pentru o altă ţară. Chiar şi acum sunt multe exemple în acest sens, mai ales în cazul unor jucătoare născute în Rusia, care au ajuns să reprezinte ţări precum Australia.

Discuţiile cu Andreescu pentru cooptarea ei în echipa de Fed Cup a României s-au încheiat însă repede.

Ce a povestit Gabriel Hristache?

*Ai văzut ce i-a zis Bianca lui George Cosac când i-a propus să joace pentru România în Fed Cup? I-a zis simplu: «Ok, câţi bani? Canadienii ne dau 250.000 de euro pe an pentru a-i reprezenta». Nu avem nicio şansă.

*Dacă nu exista Simona, trebuia să avem ceva de care să ne agăţăm. Ne uitam cu alţi ochi la Bianca. Are sânge de româncă. Fiind Simona, este normal să o simpatizăm pe ea şi să nu empatizăm aşa mult cu Bianca. Până la urmă, Andreescu e născută şi crescută în Canada. În schimb, personal, când a fost Bianca în finala de Grand Slam, o parte din mine era acolo. Faţă de ceilalţi din România, am privilegiul de a ţine şi cu Bianca, nu numai cu Simona. Cred că ar trebui să ne mândrim cu rasa noastră. Dacă nu am fi avut-o pe Halep, ne-am fi agăţat de cineva şi probabil că era Bianca. De ce ţinem noi cu Federer? Dacă era Hănescu în Top 10 ţineam cu el, dar aşa încercăm să ne legăm de cineva care ne place. Cred că românii s-ar fi legat mai mult de Bianca dacă nu era Simona.

*N-aş putea să spun dacă va reuşi să rămână acolo (n.r. – Bianca Andreescu în top)… Cu siguranţă, are un team în spatele ei care îi va putea ghidona paşii astfel încât să reziste. Dar este foarte greu de spus. Cel mai important este să fie ferită de accidentări, asta e cel mai dramatic. Apoi sunt atâtea cazuri… Capriati, de exemplu, s-a certat cu părinţii având foarte mulţi bani, a ajuns şi la puşcărie. Bianca este o fată inteligentă şi cred că va putea să treacă peste. Deşi spun că acum ar trebui să dea nişte kilograme jos, având probleme cu genunchii.

*Cu mama ei ţin legătura tot timpul. Fiul meu vorbeşte mult cu Bianca. Au crescut împreună, dar vorbesc chestii de copii. Au o relaţie foarte umană, apropiată. Mă deranjează foarte mult când mă întreabă lumea: «Auzi, da câţi bani ţi-a dat Bianca de când e în top?» Şi eu le răspund: «Niciunul. De ce să îmi dea mie?», la care ei: «Aaaa, ce nesimţită!» Dar pentru mine este arhisuficient că îmi recunoaşte meritul. Are programul ei, poate când o să vină în România o să ne întâlnim şi o să mai stăm de vorbă. La Bianca a fost o pură întâmplare să vină la mine. Făcea doi ani jumate, pleca în Canada, nu o remarca nimeni. Bianca a luat primul trofeu în 2009, la o săptămână după ce a plecat de aici. Este rampa ei de lansare. Când s-a dus în Canada, s-a dus şi i-a pocnit pe toţi de acolo.