Benny Adegbuyi, gest splendid: A reacţionat după o poveste citită în „Adevărul“

Benny Adegbuyi a reuşit să le facă românilor o surpriză frumoasă, în această lună, câştigând un meci fantastic, la Rotterdam, cu Badr Hari (36 de ani), unul dintre cei mai buni luptători ai tuturor timpurilor.

Ce a scris Benny Adegbuyi?

*Vouă vă vine să credeţi? Are 16 ani şi a început să-si construiască singur o casă de la zerooo!!!

*Georgică are 16 ani, e cel mai mic dintre cei 12 fraţi ai familiei, un copil care provine dintr-un mediu foarte sărac, dar care nu l-a împiedicat să gândească la nivel mare. A strâns bani cărând bălegar şi din diverse treburi prin vecini. Oamenii de bine l-au sprijinit. Am aflat despre povestea lui şi am mers să vorbesc cu el.

*Incredibil! Copilul de 16 ani este un bărbat în toată regula. Mi-a dat o lecţie despre ambiţie, voinţă şi putere cum nici pe ringul de kickbox n-am văzut. Asta m-a motivat şi mai mult să-i întind o mână de ajutor, nu că ar fi cerut ajutorul cuiva. Am decis ca o parte din banii pe care i-am primit din licitaţia mănuşilor să fie folosiţi pentru finalizarea construcţiei casei lui Georgică.

*Am cumpărat materiale care să-l ajute să-şi termine căminul care-i va deveni acasă. Când vă gândiţi că vă e greu, mergeţi pe „ringul“ lui George şi mai puneţi o cărămidă la visul unui copil şi luaţi-vă în plex „pumnul“ realităţii.

*P.S. Aş putea să pariez că o sa-şi facă o vilă cu piscină, în cele din urmă. Mulţumesc RoDrift pentru ajutorul cu transportul.