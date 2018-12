Becali, urare de bun venit pentru noul antrenor: „Va fi vai de capul tau!“. Anunţ oficial privind înlocuitorul lui Dică

La patru zile după ce l-a dat afară pe Nicolae Dică, după înfrângerea de pe teren propriu cu CFR Cluj, Gigi Becali a numit noul antrenor.





Anunţul oficial l-a făcut printr-o declaraţie oferită pentru news.ro. Astfel, se poate vedea deja că noul tehnician va avea viaţă grea la FCSB.





Ce a spus Gigi Becali?





*Va fi Mihai Teja. Pe un an şi jumătate va semna. Ce obiectiv, n-are niciun obiectiv. Eu am zis că semnăm pe un an şi jumătate contractul şi şase luni nu mă bag, dar în acelaşi timp i-am spus: <<Dacă nu iei campionatul va fi vai de capul tău. Şase luni faci ce vrei tu, nu mă bag deloc>>.





*Copilul ăsta (n.r. - Mihai Teja) a crescut sub ochii mei, e familia mea, e altfel de negociere, suntem cunoştinţe vechi. Dar n-a contat asta în negocieri pentru că puteam să-l pun dinainte dacă era vorba de familie. Acum a venit vremea lui pentru că eu am încredere în el, nu-l puneam la Steaua cu sufletul. Că n-am negociat cu el pentru că suntem cunoştinţe, asta e altceva.





Ce a spus Mihai Teja?





*Nu e un balaur CFR (n.r. - liderul campionatului). Au făcut echipă frumoasă, dar FCSB poate câştiga titlul, nu sunt multe puncte, se înjumătăţesc. CFR a fost mai bună în meciul direct, dar nu e jucat campionatul. Oricine poate lupta pentru titlu dintre CFR, FCSB, Craiova şi Viitorul.





*La orice echipă cu pretenţii foarte mari sunt două obiective: jocul echipei şi performanţa. Eu cred că dacă faci acest lucru, nimeni nu va obiecta niciodată. Peste tot e presiune. Când ai rezultate nu mai zice nimeni nimic, problemele apar după două înfrângeri.





*Am stat trei ani la Steaua, ştiu ce înseamnă. Presiunea e mare, trebuie să te califici mereu în Europa, mi-aduc aminte că am avut doi ani consecutivi de Liga Campionilor şi a fost foarte frumos.





*Totul depinde de relaţia dintre patron şi antrenor, comunicarea contează cel mai mult. Depinde de cum ştii să gestionezi şi de modul în care ştii să relaţionezi psihologic şi cu patronul şi cu jucătorii. Aici e cheia succesului!