Becali, în stare de şoc: Ce a putut să zică după ce FCSB s-a făcut de râs şi în Portugalia şi a părăsit Europa

FCSB a pierdut şi returul cu Guimaraes şi, aflată pe ultimul loc în Liga I şi eliminată din Europa, se îndreaptă cu paşi rapizi spre faliment.





De altfel, după înfrângerea de joi seară, Gigi Becali a avut discursul unui om învins şi, într-o intervenţie la Pro X, a lăsat de înţeles că ia în calcul inclusiv ieşirea din fotbal.





Ce a spus Gigi Becali?





*Cu siguanţă că e o pedeapsă de Sus. Domnul ştie de ce. Poate e mai bine aşa pentru mine. Poate nu trebuie să mă calific şi să iau campionatul la anul. Poate e nevoie să mă las, poate îmi dă Domnul semne şi atunci o să mă las. Nu mă întreabă Hristos la judecată dacă m-am calificat în grupele Europa League.





*Am o echipă care trage la campionat acum. Vina e a mea, îmi asum eu vina, nu dau vina pe nimeni. A fost lipsă de profesionalism în conducere, altfel nu se explică.





*Eu sunt de vină pentru că trebuia să mă interesez de mai mult timp. De când spunea Ilie Dumitrescu că n-am preparator. Dar nu mai dau vina pe nimeni, eu sunt vinovat. Pentru tot şi pentru conducerea pe care am ţinut-o acolo. Nu se explică ce s-a întâmplat. Am lăsat echipa la conducători şi ei au făcut terci.





*O să plece cine trebuie să plece. Îi dau liberi. Pleacă Marc, pleacă polonezul (n.r. - Gikiewicz), Belu, Salomao. Să vedem, nu ştiu. Avem mulţi jucători, i-am luat cu gândul că ne calificăm în grupe. Dar acum ce faci cu ei?





*Şi ce dacă se lasă Pintilii? Asta e problema noastră? E milionar, are 35 de ani. Mă înteresează pe mine ce spune el acum? Are vreo 4-5 kilograme în plus, dacă vreţi să vorbim de Pintilii. Nu aţi văzut cum a pierdut mingea? Păi, mai bine se lasă dacă joacă aşa!





*Bogdan Vintilă n-are el vină, a venit de trei zile. Nu mă bag în staff. Vintilă să facă. A adus el preparator fizic. Dacă jucăm ca astăzi, dacă nu schimbăm atitudinea, nu prindem play-off-ul. La fotbal trebuie să joci bărbăteşte, nu băieţeşte.





*Cei ce se bucură, se bucură degeaba împotriva mea, pentru că eu am luat un milion de euro. Să se gândească, ei au un milion? Să nu credeţi că eu stau acum să îngenunchez în faţa duşmanilor mei.





*Problema e toată echipa. Avem o echipă de băieţi, nu de bărbaţi! Păi, dacă îi prindea CFR pe ăştia, le dădea şanse? Uitaţi-vă la kilometrii lui Tănase şi ai lui Coman şi asta spune totul. Cred că e chestie de pregătire. Ei nu sunt pregătiţi şi n-au curaj să se arate.





*Eu vă întreb pe voi şi o să-i întreb pe ei: voi aveţi 15 mii salariu şi ei au câte 3 mii. Toţi jucătorii de aici sunt jucători care au costat bani mulţi şi au salarii mari. Să joace fotbal! Pentru mine fotbalul e o afacere şi o distracţie. Nu e problema mea că Tănase şi Coman dorm pe teren. Să rămână în România!





*Măi, copii, asta e problema? A murit cineva? Am pierdut un meci de fotbal, am ieşit din Europa, am luat un milion de euro. Atât am luat, nu e bine un milion de euro? Dacă nu a fost să fie, ce să facem?





*Acum ne axăm pe campionat. Nu mă afectează în niciun fel, pentru că am vreo 7-8 milioane bugetul.





*Dă-l tu gratis acum pe Coman sau pe Tănase! Păi cine îi ia? Noi am jucat cu echipe mari, Real Madrid, Chelsea, bă, dar atât de adormiţi pe teren n-am fost niciodată! Am jucat şi cu City şi n-am fost atât de slabi, să nu poţi să dai 2-3 pase!





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: