Becali a pus contractul pe masă: Suma colosală trecută în acte pentru a-l convinge pe Edward Iordănescu

Gigi Becali e în pragul disperării, după ce cel mai slab start de sezon din ultimii ani, după cum „Adevărul“ a arătat aici. Cifrele dezastrului l-au convins pe latifundiar că, dacă va merge înainte cu Dinu Todoran pe post de marionetă, atunci eşecul e garantat.

În aceste condiţii, în noaptea de luni spre marţi, latifundiarul a confirmat negocierile cu Edward Iordănescu, liber de contract după ce a luat titlul cu CFR Cluj, în sezonul trecut. Astăzi, tratativele ar fi avansat şi, potrivit Digi Sport , Becali ar fi redactat inclusiv contractul pe care îl va propune noului tehnician. Şi pentru a-l asigura că va avea mâna liberă la FCSB, în acte ar fi fost trecută şi o clauză. Concret, dacă îl va afară pe Edward Iordănescu, latifundiarul va fi nevoit să-i plătească 500.000 de euro.

Ce a declarat, astăzi, Gigi Becali?

*Acum i-am făcut contractul lui Edi ! A rămas să semneze! I-am acceptat toate dorintele. N-am de ce să mă mai bag la echipă, oricum titularii se ştiu, iar de schimbări... ştie el mai bine ca mine. Dinu Todoran o să rămână în club, la echipa a doua.

Ce a scris Edward Iordănescu, astăzi, pe Facebook?

*Salut. Nu am dat declaraţii publice şi nu am o poziţie oficiala referitoare la informaţiile din spaţiul public din ultima perioada. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce sa anunţ sau să comunic. Va rog să mă înţelegeţi şi să respectaţi poziţia. O zi bună.