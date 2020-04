Becali, mesaj pentru Iohannis: „Să ne lase să respectăm tradiţia!“. Ce spune de Marcel Vela

Gigi Becali a dezvăluit că va fi voluntar în Noaptea de Înviere pentru a putea ieşi din casă şi a le oferi lumina oamenilor.





Chiar dacă prin această strategie, el va reuşi să fenteze restricţiile privind deplasarea din domiciliu, patronul FCSB a insistat, într-o intervenţie la Pro X, că, de fapt, toţi românii ar fi trebuit să aibă dreptul de a sărbători Paştele, în condiţii cât de cât normale.





Ce a spus Gigi Becali?





*Iohannis e un om cuminte. Îl rog să ne lase să facem tradiţiile noastre creştine. El nu ştie, nu e un om rău. Să ne lase să respectăm tradiţia. Normal că are intenţii bune, ce preşedinte să nu aibă? Eu l-am sunat pe Vela (n.r. - ministrul de Interne, Marcel Vela), dar are telefonul închis. Am vrut să-i zic că a făcut mărturisire. Mare lucru. Dacă dă înapoi nu vreau să-l mai văd în viaţa mea.





*Vela a făcut mărturisire şi mucenicie. Dacă va fi dat afară şi nu va da înapoi, va fi mucenicie. Dacă va da înapoi, îşi va pierde toată demnitatea lui. Noi nu avem nevoie neapărat de Lumină. Dacă e interzis de autorităţi, o primim şi în autoizolare de la Hristos. După ce că am pierdut toată credinţa şi dragostea, ne luau şi mica asta jerfă, să mergem puţin până la Biserică. Cea mai mică, cât să coboare omul până jos la bloc, dacă şi asta o luăm, înseamnă că vrem să pierdem toată credinţa. Ei nu văd statistica? Să se uite pe hartă să vadă câţi au murit la noi şi câţi au murit în rest.