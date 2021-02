Barty, devastatoare la Australian Open: Liderul WTA şi-a pulverizat adversara! Câte puncte i-a cedat

Ashleigh Barty joacă pe „teren propriu“ la Australian Open. Şi, la ce a arătat astăzi, are de gând să valorifice la maximum acest avantaj.

În confruntarea cu Danka Kovinic (82 WTA), liderul mondial a fost într-o formă fabuloasă şi a obţinut cea mai rapidă victorie de până acum, în proba feminină: 6-0, 6-0, în doar 44 de minute!

În primul set, Barty a cedat doar patru puncte! Şi a continuat la fel şi în actul secund, când i-a lăsat adversarei sale un total de cinci puncte. Cu acest succes categoric, Barty aşteaptă acum deznodământul meciului dintre Sorribes Tormo (64 WTA) şi Gavrilova (387 WTA) pentru a-şi afla adversara din turul II.

În ultimele două sezoane, Barty a jucat tot mai bine la Australian Open. În 2019, a atins sferturile, iar anul trecut a avansat până în semifinale. Ea are un trofeu de Grand Slam în palmares, cucerit la French Open 2019.

The World No.1 is done in 4️⃣4️⃣ minutes!@AshBarty storms through her #AusOpen R1 bout with Kovinic, 6-0, 6-0! pic.twitter.com/xzYKZcgBx4