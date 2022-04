Badosa despre Halep: „Ea a jucat perfect.(...) Unele turnee cântăresc cât cinci, iar acesta a fost unul dintre ele”

Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a făcut un meci de zile mari în faţa Paulei Badosa (24 de ani, 2 WTA), pe care a învins-o cu scorul de 6-3, 6-1, calificându-se în optimile de finală ale Mastersului de la Madrid, unde o va întâlni pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), marea speranţă a tenisului american. Meciul se va disputa luni, la o oră ce urmează a fi anunţată de organizatori;

Acesta este primul turneu al Simonei Halep cu Patrick Mouratoglou antrenor.

Într-o conferinţă de presă susţinută la finalul meciului, printre lacrimi, Paula Badosa a recunoscut cu fair-play superioritatea Simonei şi a spus că jocul de astăzi nu a fost influenţat de problemele medicale cu care sportiva din Spania s-a confruntat la un moment dat:

„Cred că ea a jucat perfect.Presiunea a fost mare pentru mine. Unele turnee cântăresc cât cinci, iar acesta a fost unul dintre ele”, a declarat Paula Badosa. Ea a continuat apoi.

„Meciul a fost cum l-aţi văzut, un nivel al ei foarte bun, este meritul ei, iar eu mediocră. Mi-a lipsit totul, de aceea am câştigat doar patru game-uri, ea a jucat foarte, foarte bine, a fost rapidă, a servit bine, în momentele importante mingea a picat în terenul ei, nu rămâne decât să o aplaudăm, de aceea este o stea a acestui sport”, a spus Badosa.

Întrebată dacă umezeala din atmosferă i-a influenţat jocul, Badosa a spus: „E posibil, ea s-a descurcat mai bine, nu vedeam cum şi pe unde pot să o pun în dificultate, s-a simţit foarte comodă, ea s-a hrănit din forţa loviturilor mele şi i-a ieşit totul. A fost mai rapidă, i-a ieşit tot”.

Fanii spanioli au aplaudat în picioare şi reuşitele Simonei

Plini de fair-play au fost şi fanii spanioli prezenţi pe arena „Manolo Santana”. Şi-au încurajat favorita, dar au aplaudat în picioare şi reuşitele Simonei.

La rândul său, Simona Halep, a declarat, după victoria cu Badosa că:

„Mă simt minunat la Madrid, am jucat un tenis foarte bun. Şi Paula e foarte bună, dar am crezut în şansa mea şi am dat tot ce am avut mai bun, până la final. Le mulţumesc fanilor, m-au susţinut şi mă susţin mereu, e o atmosferă specială, aici, la Madrid.”

De asemenea, Halep şi-a exprimat mulţumirea pentru actualul său antrenor Patrick Muratoglu.

„E o plăcere şi o onoare să lucrez cu Patrick, lucrăm din greu, am jucat foarte bine în aceste două partide. Nu mă gândesc că sunt favorită, sunt concentrată doar pe următorul joc şi vreau să fiu mai bună şi mai puternică”, a spus Halep, la câteva clipe după victoria cu Badosa.