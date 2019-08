Autocarul echipei Dinamo, atacat de oameni cu cagule. Prunea: „Nu credeam că putem să trăim aşa ceva”

Florin Prunea, manager al clubului, a venit, la digisport.ro, cu detalii despre incident, a precizat că geamul din partea dreaptă de la şofer a fost spart şi a atras atenţia că s-ar fi putut întâmpla lucruri şi mai grave.

După meciul pierdut cu echipa Chindia Târgovişte, scor 2-3, echipa Dinamo a plecat cu autocarul înapoi spre Bucureşti. În apropiere de Capitală, la Baloteşti, în jur de 40-50 de suporteri dinamovişti, cu cagule şi măşti, au atacat autocarul şi i-au spart geamurile cu pietre, informează digisport.ro.

Jucătorii şi staff-ul au scăpat de furia fanilor după ce s-au refugiat în baza de la Săftica. Odată ajunşi acolo, cei de la Dinamo au solicitat intervenţia Jandarmeriei, însă suporterii nu se mai aflau acolo când au ajuns forţele de ordine.Oficialii lui Dinamo au refuzat să vorbească despre incidente, iar ofiţerul de securitate al clubului, Cristea Cojocaru, a susţinut, pentru Gazetă, că nu s-a întâmplat nimic, potrivit igisport.ro

Nimeni din echipa din Ştefan cel Mare nu a fost rănit.

"Suporterii au spart geamul din partea dreaptă de la şofer. Ce s-a întâmplat aseară nu credeam că putem să trăim aşa ceva. Au înconjurat autocarul şi nu am avut pe unde pleca. Şoferul a claxonat cât a putut, dar nu era nimeni la secţia de Poliţie de la Baloteşti, era şi târziu, iar lucrurile au degenerat. Am făcut apel la 112 şi imediat a apărut o maşină de jandarmi la Săftica. Dar acolo, la Baloteşti, au fost momente delicate. Au ieşit sătenii cu copiii pe la porţi. La acea staţie de benzinărie era şi o maşină de la o firmă de securitate, dar toată lumea s-a speriat şi nu a intervenit nimeni. Nici nu vreau să mă gândesc dacă ar fi reuşit să pătrundă în autocar ce s-ar fi întâmplat. Fac din nou un apel la autorităţile statutului. Dacă se va mai întâmpla a treia oară, va fi cu adevărat grav, vor reuşi. Este un mare semn de întrebare, pentru că mare parte din băieţii de aseară au fost la mine în birou şi i-am recunoscut pe pe unii dintrei ei. Am avut o discuţie cu ei şi am crezut că sunt oameni responsabili. Au spus că nu sunt golani, dar pe unii dintre ei i-am văzut aseară", a declarat Prunea pentru sursa citată

