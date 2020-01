Australian Open, ziua a 4-a. Bilanţ fain al primelor 10 favorite, ce au făcut în decisiv Wawrinka şi Thiem + circ „à la Kyrgios“

22 dintre cei 32 de capi de serie au ajuns cu bine în turul trei pe tabloul băieţilor, singura „victimă“ din Top 8 fiind italianul Berrettini.



Surprinzător, primele 10 favorite au trecut în grup compact de primele două tururi la feminin. Deci, lupta e mare: Kvitova, Osaka, Serena, Bencic, Halep, Svitolina, Bertens, Pliskova şi Keys nu au pierdut set până acum. Excepţia „lotului“: Barty!



La Melbourne, Simona trebuie să treacă prin emoţii! E deja regulă! Le-a avut, la final, şi contra lui Harriet Dart, însă avansul de 5-1 luat devreme în setul doi i-a fost suficient pentru a închide 2-0 (6-2, 6-4).



Surprins de condiţiile lente de joc, Nadal a evoluat sub standard în faţa lui Delbonis. S-a impus totuşi 6-3, 7-6, 6-1. Este însă omul despre care toată lumea vorbeşte, după ce a lovit în plin o fetiţă de mingi cu un retur ratat, apoi a mers la ea şi a pus în aplicare celebrul „te pupă mama, ca să treacă“.



Danielle Rose Collins coboară vertiginos în clasament, spre locul 50 WTA, după ce anul trecut fusese glonţul magic spre semifinale apărut de nicăieri. Halep a scăpat de ea, însă dă în turul trei peste Putinţeva (6-4, 2-6, 6-5 vs Collins).



Thiem şi Wawrinka au trecut teste grele, de trei ore şi jumătate. Dominic a trecut greu de ambiţiosul australian Alex Bolt, care a luat seturile 2 şi 3, la 5 şi la tiebreak. Austriacul a făcut legea în seturile 1, 4 şi 5, impunându-se la 2, 1 şi 2. Wawrinka a avut nevoie de 54 de lovituri câştigătoare pentru a trece de Seppi (4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4).



Pentru Camila Giorgi, punctele sunt pe atât de scurte precum şi rochiţele de joc. Joi, italianca a învins-o pe Kuzneţova 6-3, 6-1, toate cele 99 de puncte ale meciului încheindu-se în cel mult patru lovituri.

The Italian does it 🇮🇹



Camila Giorgi def. Svetlana Kuznetsova 6-3 6-1 to reach the third round of #AO2020 where she will meet former #AusOpen champion Angelique Kerber. pic.twitter.com/64oLGftReZ