Australian Open, ziua a 3-a. Reperele: duel de la distanţă Federer - Djokovic, primul nume din Top 8 - OUT şi rana lui Dimitrov

Începem simplu, aritmetic. Sau cu mulţumile cu „victime“. Trei favorite au spus adio turneului şi miercuri, astfel încât acum tabloul feminin numără cu nouă capi de serie mai puţin decât la start (bun-venit pe listă Dayana Yastremska, Petra Martic şi Aryna Sabalenka!). Cinci favoriţi au ieşit de la masculin, ceea ce înseamnă că băieţii le-au ajuns din urmă pe fete la totalul surprizelor (new entry: Berrettini, Dimitrov, Paire, Evans şi Hurkacz).

Frumuseţea acestor cifre? Simplu: Roger Federer a scăpat de toţii capii de serie şi de toţi jucătorii din Top 40 de pe secţiunea sa de tablou în drumul spre sferturi (primele patru meciuri).

Pe Rod Laver Arena, niciun favorit nu plânge! În trei zile de competiţie, toate cele 15 meciuri programate pe central s-au încheiat cu succesul favoriţilor. Miercuri, Djokovic şi Federer au fost aproape de a semna victorii la scor identic, în interval de timp identic. Până la urmă, „Nole“ a închis tabela 6-1, 6-4, 6-2 contra japonezului Ito, contabilizând victoria 70 la Openul Vesel, după ce cu două zile înainte ajunsese la 900 meciuri câştigate per total în carieră. Federer a fost cu trei minute mai rapid contra lui Krajinovic, impunându-se 6-1, 6-4, 6-1. Pentru că tot am vorbit despre culoarul lui Federer, aerisit, trebuie spus că meciul trei nu va fi, totuşi, floare la ureche pentru el: se reîntâlneşte cu omul care l-a învins la US Open 2018, John Millman.

Obişnuiţi-vă cu 'ceastă „Coco-Monia", sau „Cori-Mania", sau „Gauff-Mania". Cori Gauff preferă să fie strigată „Coco", iar specialitatea sa este recordul. Miercuri, victima ei s-a numit Sorana Cîrstea, Gauff devenind, chiar şi cu 9 duble greşeli comise, 39 de erori neforţate şi un start ratat în decisiv (14 puncte pierdute din 16 jucate), prima americancă din ultimii 30 de ani cu minimum două victorii la primele trei Grand Slam-uri jucate în carieră. Puştoaica se jură că nu ştie cum de are tribuna la degetul mic, scapă pe ici şi colo câteva aere de vedetă (când a ridicat mâna pentru că nu ar fi fost pregătită pentru serviciul Soranei, explicându-i arbitrei că ea nu-şi priveşte niciodată adversara), dar prinde rădăcini pe arenele principale (primele nouă meciuri disputate în Grand Slam-uri au ţinut-o doar pe primele două arene ca importanţă, duelul cu Cîrstea fiindprimul retrogradat pe a treia arenă a complexului Melbourne Park). Despre următorul meci n-avem dubii că va fi pe Rod Laver: al doilea duel în Grand Slam-uri consecutive contra lui Naomi Osaka, tot în runda a treia! Gauff a luat trei game-uri atunci şi rămâne de văzut dacă rezultatul se va păstra aşa cum s-a întâmplat cu dubla Wimbledon - Australian Open contra lui Venus Williams, sau dacă nu cumva vom vedea o nouă optimi în dreptul său.

Dimitrov face ce face şi pleacă cu inima frântă de la Melbourne. După ce în 2017 a ratat două mingi de break în decisiv în faţa lui Nadal, în unica sa semifinală jucată la Australian Open - un veritabil clasic al sezonului, acum Grisha s-a ciocnit frontal de Tommy Paul, un american de 22 de ani, ivit din hăţişurile turneelor Challneger. Dimitrov a simţit gustul unei „remontada" marca Fognini - o premieră pentru cariera sa: a egalat scorul general de la 0-2 la seturi, s-a apropiat la două puncte de victorie, 5-4, 30-0 pe serviciu... şi filmul s-a rupt. Paul s-a salvat, aşa cum o făcuse şi în tie-break-ul setului doi, de la 0-4. Rezultatul final: 6-4 7-6(6) 3-6 6-7(3) 7-6(10-3), după patru ore şi 19 minute de coşmar pentru omul care a devenit subiect de glume din cauza treningului-pijama în care a apărut pe teren.

Se-ntoarce roata, Caroline! Wozniacki a mai împins un pic linia de finiş a carierei, eliminând favorita 13 a turneului. Cel mai spectaculos lucru nu a fost nici pe departe revenirea de la 1-5 din primul set. Daneza a dat piept cu „surioara sa" în ale pauzelor bine gândite. La un game de înfrângere, la 4-5 în actul doi, Yastremska a cerut ajutor, pentru ca apoi să revină pe teren şi să alerge ca iepuraşul. Tribuna a taxat-o, Wozniacki a acuzat-o direct, spunând după meci că s-a comportat ca un copil, dar aşa cum se aştepta. Asta deşi chiar Wozniacki fusese acuzată de stratageme similare în finala din 2018 cu Halep.

Carla's dream, vă rugăm. Celor care le-a fost dor de spaniola băieţel-atomic, scoasă de pe şinele cu victorii din august 2019, le-a fost servit un meci cu opt break-uri în primul set, decis de două tie-break-uri de Carla Suarez Navarro în dauna favoritei 11, Aryna Sabalenka . De remarcat că dintre jucătoarele greu încercate în ultimele luni (pierderea părinţilor), doar Jelena Ostapenko a reuşit să se adune şi să câştige meci la Australian Open 2020. Pe letonă a ajutat-o însă puţin şi ţintarul, având-o în faţă pe debutanta Samsonova . Din păcate pentru fanii Carlei, planul rămâne acelaşi: la final de an, iberica se retrage.

De la Turneul Campionilor, la eliminare în turul doi la Australian Open. Este, pe scurt, povestea lui Matteo Barrettini, favorit opt la Melbourne. Ca şi Dimitrov, italianul a tras degeaba pentru a duce în decisiv un duel început cu 0-2 la seturi. În maiou, ca Nadal, americanul Tennys Sandgren s-a impus, 7-6(7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5, amintind de parcursul-surpriză, până în sferturi, din 2018.

Barty s-a calibrat, după un prim set pierdut la debutul campaniei de la Melbourne, învingând-o luni cu 6-1, 6-4 pe Polona Hercog. Serena s-a mutat cu tot cu ursuleţii koala de pe unghii în turul trei, după 6-2, 6-3 cu Tamara Zidansek.

Tsitsipas a trecut în turul trei fără să lovească vreo minge. Philip Kohlschreiber s-a retras înaintea duelului din cauza unei întinderi musculare. Milos Raonic îi va fi adversar, după o victorie clară contra chilianului Garin.

Test adevărat pentru viitoarea adversară a României în Fed Cup. Petra Kvitova şi Paula Badosa s-au îndreptat una către cealaltă cu victorii cu scor identic în primul set, dar deznodământul i-a fost favorabil Petrei, după un meci strâns (7-5, 7-5). Finalista de anul trecut se va duela pentru un loc în optimi cu liderul echipei de Fed Cup a Rusiei, viitoare adversară a României - Ekaterina Alexxandrova.

De ce în 3 seturi, dacă se poate în 5? Fabio Fognini s-a calificat în turul trei după două victorii cu set decisiv. Dacă împotriva lui Opelka a revenit de la 0-2, miercuri, cu australianul Thompson, italianul a fost la un pas să piardă de la 2-0. A fost, din nou, nevoie de match tie-break pentru a decide învingătorul (10-4 pentru Fognini). Să punem rămăşag că vor fi cinci seturi şi mai departe, contra lui Guido Pella?

Pregătiţi popcorn! Roberto Bautista Agut, jucătorul care a impresionat cel mai mult în acest start de an - după sârbul Djokovic, lesne de înţeles - a pierdut set după 21 de seturi câştigate consecutiv. Americanul Mnoh a reuşit performanţa de a-i smulge set, iar pentru optimi provocarea pentru Agut se va numi Marin Cilic, învingător în match-tie-break în faţa îndemânaticului francez Benoit Paire.

Primele meciuri din şaisprezecimi

Feminin:

Barty (#1) - Rybakina (#29)

Riske (#18) - Goerges

Keys (#10) - Sakkari (#22)

Kvitova (#7) - Alexandrova (#25)

Osaka (#3) - Gauff

Kenin (#14) - Zhang

Wozniacki - Jabeur

Serena Williams (#8) - Wang (#27)

Masculin: