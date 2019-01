Australia, visul lui Novak, coşmarul lui Rafa: Patru statistici de reţinut după victoria devastatoare a lui Djokovici

Dacă Australia e locul în care Novak se simte ca peştele în apă, în schimb, primul Grand Slam al anului e un coşmar pentru Rafa. Iar statisticile explică această situaţie:





*Djokovici tocmai a devenit jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite la Melbourne, 7, depăşindu-i pe Roger Federer şi pe Roy Emerson. Ultimul şi-a luat, totuşi, trofeele înainte de era Open.





*Nadal are cele mai multe finale pierdute la turneele de Grand Slam la Australian Open. El a fost învins în ultimul act de patru ori (2019, 2017, 2014, 2012). S-a impus o singură dată la Melbourne, în 2009. Per total, Nadal are opt finale pierdute de Grand Slam, jumătate dintre ele venind la Australian Open, trei la Wimbledon şi una la US Open.





*Djokovici îşi continuă forma fantastică la turneele de Grand Slam: le-a luat pe ultimele trei la rând, la Wimbledon 2018, US Open 2018 şi acum Australian Open 2019!





*După succesul de duminică, Djokovici îl conduce cu 28-25 pe Nadal la meciurile directe.





Jucătorii cu cele mai multe trofee de Grand Slam



Nume Total trofee Federer 20 Nadal 17 Djokovici 15 Sampras 14 Emerson 12





Australian Open 2019, finale

Feminin

Osaka (4 WTA) – Kvitova (6 WTA) 7-6, 5-7, 6-4

Masculin

Djokovici (1 ATP) – Nadal (2 ATP) 6-3, 6-2, 6-3

