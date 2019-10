AS, analiză devastatoare a jocului României în meciul cu Feroe: „Fără idei, fără profunzime, a atins ridicolul“

Tricolorii au avut o prestaţie dezamăgitoare sâmbătă seara, cele trei goluri fiind marcate în ultimele 20 de minute, iar cotidianul spaniol AS a făcut o analiză tăioasă a jocului slab făcut de naţionala României



"Romania s-a jucat cu focul si s-a salvat in ultimele minute in Insulele Feroe. Romania a suferit pentru victoria care o tine in viata in grupa Spaniei", au scris ziariştii spanioli citatţi de ziare.com.



"Fără idei, fără profunzime şi cu multe mingi aruncate în faţă, România a atins ridicolul. Până la golul lui Puşcaş din minutul 74, jucătorii pregătiţi de Cosmin Contra au fost aproape de prăpastie după ce au început groaznic împotriva celui mai slab rival din Grupa F. România, cu Ianis Hagi şi George Puşcaş cei mai insistenţi jucători, şi-a creat cu greu ocazii şi abia a reuşit să-l deranjeze pe portarul Gunnar Nielsen", a fost analiza publicaţiei spaniole.



Puşcaş (min.74), Mitriţă (min.83) şi Keşeru (min.90) au marcat cele 3 goluri ale întâlnirii de la Torshavn.



Clasament Grupa F

1. Spania 7 6 1 0 18-4 19

2. Suedia 7 4 2 1 17-8 14 3. România 7 4 1 2 16-7 13 4. Norvegia 7 2 4 1 12-9 10

5. Malta 7 1 0 6 2-17 3

6. Insulele Feroe 7 0 0 7 3-23 0