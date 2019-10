ANALIZĂ Cifrele nu mint: România e în lumea a treia! Iată pe cine am bătut la fotbal în ultimii 11 ani

Atunci când, începând din 2016, UEFA a mărit numărul echipelor calificate la un Campionat European, de la 16 la 24, mulţi au crezut că naţionala va deveni o prezenţă constantă la turneul final.

Şi, într-adevăr, tricolorii au obţinut biletele pentru Euro 2016. Ce-i drept, vorba unui jurnalist de televiziune: „Am ajuns la Euro 2016 prin canalizare“. Asta deoarece, inclusiv în campania respectivă, deşi plasată într-una dintre cele mai slabe grupe preliminare, România s-a chinuit teribil! De altfel, ultimele şase partide au inclus patru remize succesive, tricolorii nefiind în stare să bată pe nimeni în afară de Feroe.

După prezenţa la turneul final, încheiată cu o ruşine istorică, înfrângere cu Albania, calificarea la Mondialul din 2018 s-a ratat cu brio şi lumea şi-a pus speranţele într-o nouă prezenţă la Campionatul European, cel din 2020. Mai ales că această ediţie va fi una specială, Bucureştiul urmând să găzduiască patru partide pe „Arena Naţională“. Din păcate, acum când s-au scurs opt din cele opt etape din preliminarii, România are şanse mici de a prinde locul 2 în grupă, ultimul care asigură prezenţa la turneul final. E adevărat că, printr-o conjunctură fericită, se poate ivi şi varianta unui baraj de calificare la Euro 2020 prin intermediul Ligii Naţiunilor, însă pentru asta trebuie să ne rugăm ca nu cumva să ajungă Kosovo la Campionatul European după preliminariile tradiţionale.

Indiferent de ce se va întâmpla, apare o întrebare dureroasă: de ce „tremurăm“ inclusiv pentru o calificare la un turneu final la care ajunge jumătate din continent? Răspunsul e la fel de dureros: pentru că, deşi unii vor să ignore realitatea şi trăiesc şi acum din amintirea Mondialului din 1994, România a ajuns o echipă mică, de lumea a treia a fotbalului! Aici, nu e vorba de o părere, ci de o situaţie demonstrată de cifre şi de statistici.

Ce am face fără Feroe?

Concret, din 2008 până acum, excluzând meciurile amicale, România are 27 de victorii după cum se poate vedea în tabelul alăturat. Iată pe cine am învins în jumătate din aceste partide:

*6 victorii cu Feroe

*2 victorii cu Malta

*2 victorii cu Luxemburg

*2 victorii cu Armenia

*1 victorie cu Kazahstan

Şi, atenţie, bilanţul „glorios“ al tricolorilor e completat nu cu meciuri câştigate cu forţe fotbalistice ale lumii, ci cu victorii, uneori chinuite, cu Lituania, Armenia sau Estonia.

Ultimele noastre mari victorii sunt cu Grecia şi cu Turcia, ambele în deplasare. Doar că e nevoie de nişte precizări. Când am învins Grecia în preliminariile Euro 2016, elenii erau atât de slabi, încât au fost învinşi şi de Feroe în campania respectivă! Iar dacă noi am bătut Grecia doar o dată, în deplasare, după care am remizat cu ei acasă (0-0), în schimb, feroezii i-au bătut tur-retur!

Apoi, în ceea ce priveşte Turcia, şi pe „otomani“ i-am prins într-un moment de criză, adică în preliminariile CM 2014. În campania respectivă, turcii au terminat pe 4 din 6 în grupa D, depăşind doar Estonia şi Andorra! Şi, oricum, şi-au luat revanşa faţă de noi: după 1-0 pentru tricolori la Istanbul, a fost 2-0 pentru turci pe „Arena Naţională“.

Ultima victorie uriaşă a fost cu un gol din ofsaid

Ca să vedem când au învins tricolorii ultima dată o trupă cu adevărat stelară, trebuie să ne întoarcem mult în timp. Mai precis, cu 12 ani în urmă: la Constanţa, la 13 octombrie 2007, în preliminariile Euro 2008. Şi victoria cu Olanda, scor 1-0, a venit pe un teren mocirlos, ales intenţionat pentru a îngreuna construcţia batavilor, şi cu un gol din ofsaid, înscris de Goian!

14 e locul pe care îl ocupa Grecia în clasamentul FIFA din septembrie 2014, când România a învins la Pireu. E cel mai important succes pentru tricolori din 2008 încoace.

Pe cine a bătut România excluzând meciurile amicale

Preliminarii Euro 2020

Feroe – România 0-3

România – Malta 1-0

Malta – România 0-4

România – Feroe 4-1

Liga Naţiunilor 2019

Muntenegru – România 0-1

România – Lituania 3-0

Lituania – România 1-2

Preliminarii CM 2018

România – Kazahstan 3-1

România – Armenia 1-0

Armenia – România 0-5

Preliminarii Euro 2016

Feroe – România 0-3

România – Feroe 1-0

România – Irlanda de Nord 2-0

Finlanda – România 0-2

Grecia – România 0-1

Preliminarii CM 2014

România – Estonia 2-0

Andorra – România 0-4

România – Ungaria 3-0

Turcia – România 0-1

România – Andorra 4-0

Estonia – România 0-2

Preliminarii Euro 2012

Luxemburg – România 0-2

România – Bosnia 3-0

România – Luxemburg 3-1

Preliminarii CM 2010

România – Feroe 3-1

Lituania – România 0-1

Feroe – România 0-1

În 2010 am atins un moment penibil

Criza prelungită a fotbalului românesc a oferit şi un moment groaznic din punct de vedere sportiv, în 2010. Atunci, cu Răzvan Lucescu selecţioner, am „reuşit“ performanţa de a nu bate pe nimeni în partidele oficiale! Aflaţi în cursa de calificare pentru Euro 2012, tricolorii au înregistrat următoarele rezultate:

*România – Albania 1-1

*Belarus – România 0-0

*Franţa – România 2-0

În acel an, singurul succes pentru România a venit într-un amical cu Honduras, scor 3-0!

