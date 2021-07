Ana Maria Popescu, la revenirea în ţară: „Domnule ministru Novak, să luaţi dumneavoastră aurul“

Ana Maria Popescu, cea mai titrată spadasină din istoria României, şi-a încheiat ultima participare la Jocurile Olimpice, luând medalia de argint.

Astfel, în bilanţul ei olimpic figurează două locuri 2, în proba individiuală, la JO 2008 şi JO 2020, plus un aur cucerit cu echipa feminină, la JO 2016.

Aşa cum era de aşteptat, astăzi, la revenirea în ţară, Ana Maria a continuat acest dialog de la distanţă cu Eduard Novak.

Ce a declarat Ana Maria Popescu?

*Indiferent că ne întoarcem de acolo (n.r. - de la Jocurile Olimpice) cu medalii sau fară, noi muncim la fel. Şi noi, şi antrenorii noştri. Apropo de finanţare, domnule ministru, pe lângă ei, am avut, ca parteneri de antrenament, sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alţii.

*Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavostră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau! Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă pentru copiii aceia!

*Mă bucur că, după 13 ani de zile, am văzut mai puţine titluri cu Brânză a pierdut aurul, mă bucur că aţi înţeles mesajul, că un loc la JO e un loc câştigat.

*Nu contează culoarea medaliei, mi-am demonstrat mie! N-am mai vrut de data asta să confirm, n-am mai vrut să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo, să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine. Fiecare copil, care intră într-o sală de sport sau merge pe un teren de sport, trebuie să înţeleagă că are o şansă.

*Anul trecut, în iulie, de abia renunţasem la cârje şi învăţam să merg din nou şi acum m-am întors cu o medalie, chiar de argint de la JO!

*Visaţi, oameni buni, visaţi şi credeti în visul vostru chiar şi atunci când pare imposibil!

