Alexa, bătut de Anamaria Prodan: Clubul Astra a reacţionat oficial după ce antrenorul său a fost umilit în public

Despre Dan Alexa s-a tot spus că ar fi amantul Anamariei Prodan. Ceea ce s-a întâmplat, sâmbătă seară, după partida Astra – Botoşani, nu doar că vine în confirmarea acestei teorii, dar distruge şi imaginea tehnicianului.

E clar că Alexa, pus într-o postură penibilă, bătut în public de un impresar, cu greu mai poate avea autoritate în vestiar, în faţa echipei. În aceste condiţii, el riscă să-şi piardă postul pe banca giurgiuvenilor şi, potrivit preşedinteului Petre Buduru, incidentul de sâmbătă seară e analizat acum de şefii clubului. Într-o declaraţie oferită pentru cancan.ro, Buduru a anunţat că Astra îşi va anunţa, luni, poziţia în acest scandal.

Ce a spus Petre Buduru?

*N-am văzut ce s-a întâmplat acolo. N-am fost, că în ultimul timp n-am mai mers la meciuri, am unele probleme de rezolvat. Dar am văzut din presă ce s-a întâmplat. Am văzut imaginile…

*Ce să spun? Nu ştim exact ce a fost, de unde a plecat…Probabil, luni, vom da un comunicat. Pentru că, sincer, la ora asta, pentru că nu ştim ce s-a întâmplat între cei doi, nici nu ştim la ce să încadrăm incidentul în care a fost implicat antrenorul nostru.

