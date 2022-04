Alcaraz, zis şi „Noul Nadal“, a prins aripi: Obiectivul curajos pe care şi l-a propus după triumful de la Miami

Victoria spectaculoasă din SUA i-a dat aripi lui Alcaraz. „Nu-mi e frică să spun că vreau să câştig un turneu de Grand Slam. Faptul că am câştigat la Miami mi-a dat un plus de motivaţie. La începutul anului, am spus că vreau să termin în Top 15 mondial şi acum sunt numărul 11“, a spus spaniolul de 18 ani pentru Eurosport.

Însuşi Nadal, care a absentat de la Miami din cauza unor probleme medicale, i-a felicitat pe ce doi finalişti printr-un mesaj pe Twitter: „Felicitări, Carlitos, pentru trimful tău istoric. Primul titlu dintre multe altele care vor veni, cu siguranţă. Felicitări, Casper Ruud, pentru un turneu uimitor. Grozav parcurs. Ne vedem, curând, la Academia Rafael Nadal“.





Podiumul tenisului mondial

Ierarhia WTA

1. Swiatek 6.711 puncte

2. Krejcikova 4.975p

3. Badosa 4.970p

Ierarhia ATP

1. Djokovici 8.420 de puncte

2. Medvedev 8.410p

3. Zverev 7.195p